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Житель Сочи получил девять лет за убийство пропавшей жены
Суд приговорил жителя Сочи к 9 годам и 9 месяцам колонии за убийство супруги, которую он объявил пропавшей без вести, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:33
2020-09-09T13:33
сочи
краснодарский край
происшествия
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<strong>СОЧИ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Суд приговорил жителя <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> к 9 годам и 9 месяцам колонии за убийство супруги, которую он объявил пропавшей без вести, сообщает СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.В августе 2019 года житель Сочи обратился в полицию, заявив, что пропала его жена. Однако следователи установили, что перед этим супруги находились на пляже в Хостинском районе, где между ними произошел конфликт, и мужчина задушил женщину.Дело расследовалось по статье "Убийство".
https://ria.ru/20200904/tver-1576784448.html
сочи
краснодарский край
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сочи, краснодарский край, происшествия

Житель Сочи получил девять лет за убийство пропавшей жены

13:33 09.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СОЧИ, 9 сен – РИА Новости. Суд приговорил жителя Сочи к 9 годам и 9 месяцам колонии за убийство супруги, которую он объявил пропавшей без вести, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В августе 2019 года житель Сочи обратился в полицию, заявив, что пропала его жена. Однако следователи установили, что перед этим супруги находились на пляже в Хостинском районе, где между ними произошел конфликт, и мужчина задушил женщину.
"Мужчина с целью сокрытия следов совершенного преступления уложил тело супруги на заднее сиденье своего автомобиля и перевез в лесистую местность, где оставил на склоне горы. Тело погибшей женщины было обнаружено следователями", - говорится в сообщении.
Дело расследовалось по статье "Убийство".
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"Он признан виновным в убийстве 46-летней супруги… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ему надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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СочиКраснодарский крайПроисшествия
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