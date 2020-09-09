https://ria.ru/20200909/ubiystvo-1576983078.html

Житель Сочи получил девять лет за убийство пропавшей жены

Суд приговорил жителя Сочи к 9 годам и 9 месяцам колонии за убийство супруги, которую он объявил пропавшей без вести, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:33

2020-09-09T13:33

2020-09-09T13:33

сочи

краснодарский край

происшествия

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<strong>СОЧИ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Суд приговорил жителя <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> к 9 годам и 9 месяцам колонии за убийство супруги, которую он объявил пропавшей без вести, сообщает СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.В августе 2019 года житель Сочи обратился в полицию, заявив, что пропала его жена. Однако следователи установили, что перед этим супруги находились на пляже в Хостинском районе, где между ними произошел конфликт, и мужчина задушил женщину.Дело расследовалось по статье "Убийство".

https://ria.ru/20200904/tver-1576784448.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, происшествия