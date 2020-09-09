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Путин поддержал идею использовать выделенные туризму деньги в 2021 году
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера Дмитрия Чернышенко об использовании оставшихся денег, выделенных на туристическую отрасль, и в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:42
2020-09-09T17:30
дмитрий чернышенко
новости - туризм
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> согласился с идеей вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Чернышенко</a> об использовании оставшихся денег, выделенных на туристическую отрасль, и в следующем году для развития внутреннего туризма, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств.Чернышенко доложил, что программа стимулирования внутренних поездок с возможностью кешбэка за потраченные на путешествия средства была применена впервые. Вице-премьер напомнил, что на эти цели правительство выделило беспрецедентную сумму 15 миллиардов рублей. В рамках этого пилотного проекта туристы в течение недели приобрели туров почти на 1,5 миллиарда рублей.По словам Чернышенко, на каждый рубль из средств федерального бюджета, которые были потрачены на стимуляцию внутреннего туризма, дополнительно было привлечено около семи рублей.Президент, в свою очередь, эту идею поддержал."Да, я согласен, так и нужно сделать", - ответил Путин, добавив, что следует также подумать о выделении дополнительных средств на следующий год.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлилась неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
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дмитрий чернышенко, новости - туризм, владимир путин, общество

Путин поддержал идею использовать выделенные туризму деньги в 2021 году

15:42 09.09.2020 (обновлено: 17:30 09.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера Дмитрия Чернышенко об использовании оставшихся денег, выделенных на туристическую отрасль, и в следующем году для развития внутреннего туризма, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств.
Чернышенко доложил, что программа стимулирования внутренних поездок с возможностью кешбэка за потраченные на путешествия средства была применена впервые. Вице-премьер напомнил, что на эти цели правительство выделило беспрецедентную сумму 15 миллиардов рублей. В рамках этого пилотного проекта туристы в течение недели приобрели туров почти на 1,5 миллиарда рублей.
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По словам Чернышенко, на каждый рубль из средств федерального бюджета, которые были потрачены на стимуляцию внутреннего туризма, дополнительно было привлечено около семи рублей.
"Деньги остались, мы сейчас как раз будем просить вашего поручения, чтобы с Минфином проработать изменение правил, для того чтобы можно было эти деньги использовать и в этом году, и в следующем, чтобы направить их как раз на помощь нашим гражданам на внутренних путешествиях", - сказал Чернышенко на совещании президента с членами правительства.
Президент, в свою очередь, эту идею поддержал.
"Да, я согласен, так и нужно сделать", - ответил Путин, добавив, что следует также подумать о выделении дополнительных средств на следующий год.
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Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлилась неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
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Дмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмВладимир ПутинОбщество
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