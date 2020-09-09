https://ria.ru/20200909/turizm-1576991373.html

Путин поддержал идею использовать выделенные туризму деньги в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера Дмитрия Чернышенко об использовании оставшихся денег, выделенных на туристическую отрасль, и в... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:42

2020-09-09T15:42

2020-09-09T17:30

дмитрий чернышенко

новости - туризм

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576991164_0:98:3072:1826_1400x0_80_0_0_8be10c297c97100361ed52bd3d3214a8.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> согласился с идеей вице-премьера <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Чернышенко</a> об использовании оставшихся денег, выделенных на туристическую отрасль, и в следующем году для развития внутреннего туризма, а также пообещал подумать о выделении дополнительных средств.Чернышенко доложил, что программа стимулирования внутренних поездок с возможностью кешбэка за потраченные на путешествия средства была применена впервые. Вице-премьер напомнил, что на эти цели правительство выделило беспрецедентную сумму 15 миллиардов рублей. В рамках этого пилотного проекта туристы в течение недели приобрели туров почти на 1,5 миллиарда рублей.По словам Чернышенко, на каждый рубль из средств федерального бюджета, которые были потрачены на стимуляцию внутреннего туризма, дополнительно было привлечено около семи рублей.Президент, в свою очередь, эту идею поддержал."Да, я согласен, так и нужно сделать", - ответил Путин, добавив, что следует также подумать о выделении дополнительных средств на следующий год.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлилась неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.

https://ria.ru/20200904/altay-1576775665.html

https://ria.ru/20200908/samara-1576887445.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, новости - туризм, владимир путин, общество