https://ria.ru/20200909/transport-1576994015.html

В СПЧ оценили ситуацию с использованием беспилотного транспорта

Совет по правам человека при президенте РФ займется защитой прав участников дорожного движения при эксплуатации беспилотных автомобилей. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:08

2020-09-09T16:08

2020-09-09T16:08

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Совет по правам человека при президенте РФ займется защитой прав участников дорожного движения при эксплуатации беспилотных автомобилей.Отмечается, что внедрение беспилотных автомобилей вызывает вопросы, как защитить права участников дорожного движения при ДТП или в других нестандартных ситуациях."Вопросы сертификации, страхования и ответственности за причинение вреда при эксплуатации беспилотных авто пока остаются вне правового регулирования", - говорится на сайте Совета.Председатель СПЧ <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> обратился к гендиректору группы компаний "Яндекс" <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Volozh/" target="_blank" data-auto="true">Аркадию Воложу</a> и председателю комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по транспорту и строительству <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Moskvichev_2/" target="_blank" data-auto="true">Евгению Москвичеву</a>. Фадеев просит профильный комитет Госдумы рассказать, рассматривались ли на их площадке вопросы правового регулирования беспилотных автомобилей и какие инициативы планируются в этой сфере. Кроме того, главу СПЧ интересует мнение группы компаний "Яндекс" о том, какие нормативные изменения необходимы для развития беспилотного транспорта с учетом приоритета прав и свобод человека."Совет будет инициировать обсуждение правовых вопросов, связанных с защитой участников дорожного движения при эксплуатации беспилотных автомобилей, с представителями МВД России, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> России, Минтранса России, а также комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200706/1573911116.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество