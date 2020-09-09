Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/transport-1576994015.html
В СПЧ оценили ситуацию с использованием беспилотного транспорта
Совет по правам человека при президенте РФ займется защитой прав участников дорожного движения при эксплуатации беспилотных автомобилей. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:08
2020-09-09T16:08
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_817e7ad88d8afdfcb53225e4117821ec.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Совет по правам человека при президенте РФ займется защитой прав участников дорожного движения при эксплуатации беспилотных автомобилей.Отмечается, что внедрение беспилотных автомобилей вызывает вопросы, как защитить права участников дорожного движения при ДТП или в других нестандартных ситуациях."Вопросы сертификации, страхования и ответственности за причинение вреда при эксплуатации беспилотных авто пока остаются вне правового регулирования", - говорится на сайте Совета.Председатель СПЧ <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> обратился к гендиректору группы компаний "Яндекс" <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Volozh/" target="_blank" data-auto="true">Аркадию Воложу</a> и председателю комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по транспорту и строительству <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Moskvichev_2/" target="_blank" data-auto="true">Евгению Москвичеву</a>. Фадеев просит профильный комитет Госдумы рассказать, рассматривались ли на их площадке вопросы правового регулирования беспилотных автомобилей и какие инициативы планируются в этой сфере. Кроме того, главу СПЧ интересует мнение группы компаний "Яндекс" о том, какие нормативные изменения необходимы для развития беспилотного транспорта с учетом приоритета прав и свобод человека."Совет будет инициировать обсуждение правовых вопросов, связанных с защитой участников дорожного движения при эксплуатации беспилотных автомобилей, с представителями МВД России, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> России, Минтранса России, а также комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200706/1573911116.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c067300f8854006420ee91283ebe7d0e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество

В СПЧ оценили ситуацию с использованием беспилотного транспорта

16:08 09.09.2020
175
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ займется защитой прав участников дорожного движения при эксплуатации беспилотных автомобилей.
Отмечается, что внедрение беспилотных автомобилей вызывает вопросы, как защитить права участников дорожного движения при ДТП или в других нестандартных ситуациях.
"Вопросы сертификации, страхования и ответственности за причинение вреда при эксплуатации беспилотных авто пока остаются вне правового регулирования", - говорится на сайте Совета.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к гендиректору группы компаний "Яндекс" Аркадию Воложу и председателю комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву. Фадеев просит профильный комитет Госдумы рассказать, рассматривались ли на их площадке вопросы правового регулирования беспилотных автомобилей и какие инициативы планируются в этой сфере. Кроме того, главу СПЧ интересует мнение группы компаний "Яндекс" о том, какие нормативные изменения необходимы для развития беспилотного транспорта с учетом приоритета прав и свобод человека.
"Совет будет инициировать обсуждение правовых вопросов, связанных с защитой участников дорожного движения при эксплуатации беспилотных автомобилей, с представителями МВД России, Минпромторга России, Минтранса России, а также комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ", - говорится в сообщении.
Участок трассы М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля, 08:00Хорошие новости
Беспилотные автомобили и "умные дороги" протестируют в Самаре
100001
Обсудить 0
Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
Рекомендуем
Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
В Оренбуржье в 2021 году начнут выпуск тракторов и комбайнов
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Российские водители рассказали, как экономят на топливе
Магазин с алкогольной продукцией
Российские производители пива выступили против маркировки алкоголя
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде оценили идею ввести маркировку алкоголя
Фотография из Instagram-аккаунта Екатерины Асташенковой
Россиянка украсила обложку австралийского Playboy
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Путин поддержал идею запуска единой платформы оказания типовых услуг
Пират
Посольство России в Нигерии подтвердило похищение россиян пиратами
Питьевая вода в бутылке
Маркировку питьевой воды хотят сделать обязательной с 2021 года
Немецкий посол покинул МИД РФ без комментариев для прессы
Вызванный в МИД посол Германии покинул здание спустя два часа
Мария Львова-Белова
Мать 17 детей стала "Лидером России"
Камчатский край
В Петропавловске-Камчатском заработал проект "Город для жизни"
Покупательница в винно-водочном магазине
В России могут ввести маркировку алкоголя
Москва
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Алексей Навальный
Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Кинолог рассказал, как действовать при встрече с бездомными собаками
03:32"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Лента новостейМолния