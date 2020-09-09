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Российские водители рассказали, как экономят на топливе
Более половины (56 процентов) российских водителей стараются снизить расходы на топливо. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:49
2020-09-09T11:03
аналитический центр нафи
авто
бензин
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Более половины (56 процентов) российских водителей стараются снизить расходы на топливо. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на исследование аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).Среди наиболее популярных способов экономии — придерживаться плавного стиля езды (39 процентов), реже пользоваться кондиционером (13 процентов) и реже ездить (11 процентов).Результаты исследования показали, что чаще всего экономят горючее владельцы малолитражных машин, а также водители старше 55 лет. Меньше всего этой проблемой озабочены владельцы автомобилей с мощными двигателями, а также те, кому от 18 до 24 лет.В опросе НАФИ приняли участие более полутора тысяч водителей разного пола и возраста. По данным на июль, Россия занимает 20-е место в рейтинге европейских стран с самым доступным <a href="https://ria.ru/tag_benzin" target="_blank">бензином</a> для населения. На среднюю зарплату россиянина можно купить 924 литра бензина с октановым числом 95.
https://ria.ru/20200817/1575868019.html
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аналитический центр нафи, авто, бензин

Российские водители рассказали, как экономят на топливе

08:49 09.09.2020 (обновлено: 11:03 09.09.2020)
1749
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более половины (56 процентов) российских водителей стараются снизить расходы на топливо. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Среди наиболее популярных способов экономии — придерживаться плавного стиля езды (39 процентов), реже пользоваться кондиционером (13 процентов) и реже ездить (11 процентов).
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 00:15
Названы регионы России с самым доступным бензином
Результаты исследования показали, что чаще всего экономят горючее владельцы малолитражных машин, а также водители старше 55 лет. Меньше всего этой проблемой озабочены владельцы автомобилей с мощными двигателями, а также те, кому от 18 до 24 лет.
В опросе НАФИ приняли участие более полутора тысяч водителей разного пола и возраста.
По данным на июль, Россия занимает 20-е место в рейтинге европейских стран с самым доступным бензином для населения. На среднюю зарплату россиянина можно купить 924 литра бензина с октановым числом 95.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 00:00
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
152944419
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Аналитический центр НАФИАвтоБензин
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