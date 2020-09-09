https://ria.ru/20200909/toplivo-1576966221.html

Российские водители рассказали, как экономят на топливе

Более половины (56 процентов) российских водителей стараются снизить расходы на топливо. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T08:49

2020-09-09T08:49

2020-09-09T11:03

аналитический центр нафи

авто

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593379_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9dd616f3cc5e3c8b56a4f7b9df8aa965.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Более половины (56 процентов) российских водителей стараются снизить расходы на топливо. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на исследование аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).Среди наиболее популярных способов экономии — придерживаться плавного стиля езды (39 процентов), реже пользоваться кондиционером (13 процентов) и реже ездить (11 процентов).Результаты исследования показали, что чаще всего экономят горючее владельцы малолитражных машин, а также водители старше 55 лет. Меньше всего этой проблемой озабочены владельцы автомобилей с мощными двигателями, а также те, кому от 18 до 24 лет.В опросе НАФИ приняли участие более полутора тысяч водителей разного пола и возраста. По данным на июль, Россия занимает 20-е место в рейтинге европейских стран с самым доступным <a href="https://ria.ru/tag_benzin" target="_blank">бензином</a> для населения. На среднюю зарплату россиянина можно купить 924 литра бензина с октановым числом 95.

https://ria.ru/20200817/1575868019.html

https://ria.ru/20200727/1574816861.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитический центр нафи, авто, бензин