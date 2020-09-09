https://ria.ru/20200909/tinkov-1576987275.html

Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга

Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что спустя два месяца после пересадки костного мозга чувствует себя хорошо и продолжает РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:32

2020-09-09T14:32

2020-09-09T23:54

олег тиньков

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> сообщил, что спустя два месяца после пересадки костного мозга чувствует себя хорошо и продолжает работу над созданием фонда в сфере донорства.Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга. В июле Тиньков сообщил, что намерен создать фонд для борьбы с раком крови и популяризации донорства в России.Он отметил, что фонд, скорее всего, будет в форме эндаумента и займется фундаментальными проблемами: изменением законодательства в сфере трансплантологии, пропагандой донорства стволовых клеток, а также обучением и стажировкой врачей-гематологов в развитых странах."В общем, он не будет работать напрямую с пациентами и больными и пытаться спасать сотни жизней, но ставим фундаментальные задачи спасать тысячи... Есть понимание, что из-за несовершенства законодательной базы, боязни донорства и необученных гематологов, старых протоколов лечения в России умирают три-пять тысяч людей, которые могли бы жить... На этом пока и сосредоточимся", — добавил Тиньков.

https://ria.ru/20200805/1575398985.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег тиньков, общество