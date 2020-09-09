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Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга
Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что спустя два месяца после пересадки костного мозга чувствует себя хорошо и продолжает РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:32
2020-09-09T23:54
олег тиньков
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> сообщил, что спустя два месяца после пересадки костного мозга чувствует себя хорошо и продолжает работу над созданием фонда в сфере донорства.Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга. В июле Тиньков сообщил, что намерен создать фонд для борьбы с раком крови и популяризации донорства в России.Он отметил, что фонд, скорее всего, будет в форме эндаумента и займется фундаментальными проблемами: изменением законодательства в сфере трансплантологии, пропагандой донорства стволовых клеток, а также обучением и стажировкой врачей-гематологов в развитых странах."В общем, он не будет работать напрямую с пациентами и больными и пытаться спасать сотни жизней, но ставим фундаментальные задачи спасать тысячи... Есть понимание, что из-за несовершенства законодательной базы, боязни донорства и необученных гематологов, старых протоколов лечения в России умирают три-пять тысяч людей, которые могли бы жить... На этом пока и сосредоточимся", — добавил Тиньков.
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РИА Новости
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олег тиньков, общество

Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга

14:32 09.09.2020 (обновлено: 23:54 09.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предприниматель Олег Тиньков. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что спустя два месяца после пересадки костного мозга чувствует себя хорошо и продолжает работу над созданием фонда в сфере донорства.
Бизнесмен в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и собирается делать пересадку костного мозга. В июле Тиньков сообщил, что намерен создать фонд для борьбы с раком крови и популяризации донорства в России.
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Сегодня ровно 2месяца с момента #пересадкакостногомозга 🤞. Как у нас говорят, день +62. Врачи говорят 100 опасные и потом ещё 100 менее, но тоже.. самочувствие хорошее, бывали разные дни, но в целом Спасибо Богу за Всё🙏🙏🙏. Продолжаем работать над Фондом семьи Тиньковых.. фонд скорее всего будет в форме эндаумента(целевой фонд), который будет заниматься фундаментальными проблемами: 1. Изменение законодательства в сфере трансплантологии 2. Пропаганды(рекламе) донорства стволовых клеток 3.Обучение и стажировки врачей гематологов в развитых странах.. вообщем, он не будет работать напрямую с пациентами и больными и пытаться спасать сотни жизней, но ставим фундаментальные задачи спасать тысячи.. есть понимание, что из-за не совершенства законодательной базы, боязни #донорства и не обученных гематологов и старых протоколов лечения, в России умирает от 3,000-5,000 тысяч людей, которые могли бы жить... на этом пока и сосредоточимся. Если есть мысли, а не просто просьбы fundtinkov@Gmail.com Не забудьте потратить 10мин в любом #инвитро, стать потенциальным донором и Спасти чью-то жизнь ❤️

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)

"Сегодня ровно два месяца с момента (пересадки костного мозга. — Прим. ред.). Как у нас говорят, день +62. Врачи говорят, (первые. — Прим. ред.) 100 (дней. — Прим. ред.) опасные и потом еще 100 — менее, но тоже... Самочувствие хорошее, бывали разные дни, но в целом спасибо Богу за все. Продолжаем работать над Фондом семьи Тиньковых", — написал он в своем Instagram.

Он отметил, что фонд, скорее всего, будет в форме эндаумента и займется фундаментальными проблемами: изменением законодательства в сфере трансплантологии, пропагандой донорства стволовых клеток, а также обучением и стажировкой врачей-гематологов в развитых странах.
"В общем, он не будет работать напрямую с пациентами и больными и пытаться спасать сотни жизней, но ставим фундаментальные задачи спасать тысячи... Есть понимание, что из-за несовершенства законодательной базы, боязни донорства и необученных гематологов, старых протоколов лечения в России умирают три-пять тысяч людей, которые могли бы жить... На этом пока и сосредоточимся", — добавил Тиньков.
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 13:40
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9715105
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