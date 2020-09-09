Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга
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Сегодня ровно 2месяца с момента #пересадкакостногомозга 🤞. Как у нас говорят, день +62. Врачи говорят 100 опасные и потом ещё 100 менее, но тоже.. самочувствие хорошее, бывали разные дни, но в целом Спасибо Богу за Всё🙏🙏🙏. Продолжаем работать над Фондом семьи Тиньковых.. фонд скорее всего будет в форме эндаумента(целевой фонд), который будет заниматься фундаментальными проблемами: 1. Изменение законодательства в сфере трансплантологии 2. Пропаганды(рекламе) донорства стволовых клеток 3.Обучение и стажировки врачей гематологов в развитых странах.. вообщем, он не будет работать напрямую с пациентами и больными и пытаться спасать сотни жизней, но ставим фундаментальные задачи спасать тысячи.. есть понимание, что из-за не совершенства законодательной базы, боязни #донорства и не обученных гематологов и старых протоколов лечения, в России умирает от 3,000-5,000 тысяч людей, которые могли бы жить... на этом пока и сосредоточимся. Если есть мысли, а не просто просьбы fundtinkov@Gmail.com Не забудьте потратить 10мин в любом #инвитро, стать потенциальным донором и Спасти чью-то жизнь ❤️
"Сегодня ровно два месяца с момента (пересадки костного мозга. — Прим. ред.). Как у нас говорят, день +62. Врачи говорят, (первые. — Прим. ред.) 100 (дней. — Прим. ред.) опасные и потом еще 100 — менее, но тоже... Самочувствие хорошее, бывали разные дни, но в целом спасибо Богу за все. Продолжаем работать над Фондом семьи Тиньковых", — написал он в своем Instagram.