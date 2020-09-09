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https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1577012261.html
Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила специальную награду Международного экономического форума, который проходит в польском... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T22:59
2020-09-09T23:08
светлана тихановская
польша
белоруссия
в мире
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<strong>КАРПАЧ (Польша), 9 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> получила специальную награду Международного экономического форума, который проходит в польском Карпаче, передает корреспондент РИА Новости.Награждение состоялось во время проведения форума, куда Тихановская прибыла в среду. Данное мероприятие - самое крупное в своем роде в <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европе</a> и неофициально называется восточноевропейским Давосом.В ходе мероприятия ведущий объявил присутствующую в зале Тихановскую как "избранного президента Белоруссии". Такого же мнения придерживается и руководитель польского института международных отношений Славомир Дембский, который, представляя лауреата, со сцены привел слова Махатмы Ганди: "Сначала вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами сражаются, а в конце вы побеждаете". "Эти слова относятся к жизненному пути лауреата специальной награды экономического форума", - сказал он.Награду Тихановской вручил глава МИД Польши Збигнев Рау, заявив, что это является "выражением большой симпатии и прежде всего выражением огромного уважения от нас, поляков, для белорусского народа".Утром Тихановская встречалась в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a> с премьер-министром Польши <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеушем Моравецким</a>. Для того, чтобы добраться в Карпач ей предоставили правительственный самолет. Здесь ее усиленно охраняют сотрудники Службы государственной охраны Польши. Перед входом на мероприятия с ее участием необходимо пройти обязательный досмотр.Ранее бывший председатель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sovet/" target="_blank" data-auto="true">Европейского совета</a>, глава крупнейшей общеевропейской партии - Европейской народной партии - <a href="http://ria.ru/person_Donald_Tusk/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Туск</a> предложил номинировать Тихановскую и ее мужа Сергея, находящегося в настоящее время в белорусской тюрьме, на Нобелевскую премию мира.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, которая в августе выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1577001120.html
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576990723.html
Какой же цирк, и потом нам эти говорят, что мы вмешиваемся в чужие дела, по-моему нам пора действовать также, и открыто называть кто враг
35
Экономист кухарка. Это что-то новое :))))
21
20
польша
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, польша, белоруссия, в мире

Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше

22:59 09.09.2020 (обновлено: 23:08 09.09.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
КАРПАЧ (Польша), 9 сен – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила специальную награду Международного экономического форума, который проходит в польском Карпаче, передает корреспондент РИА Новости.
Награждение состоялось во время проведения форума, куда Тихановская прибыла в среду. Данное мероприятие - самое крупное в своем роде в Восточной Европе и неофициально называется восточноевропейским Давосом.
В ходе мероприятия ведущий объявил присутствующую в зале Тихановскую как "избранного президента Белоруссии". Такого же мнения придерживается и руководитель польского института международных отношений Славомир Дембский, который, представляя лауреата, со сцены привел слова Махатмы Ганди: "Сначала вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами сражаются, а в конце вы побеждаете". "Эти слова относятся к жизненному пути лауреата специальной награды экономического форума", - сказал он.
Награду Тихановской вручил глава МИД Польши Збигнев Рау, заявив, что это является "выражением большой симпатии и прежде всего выражением огромного уважения от нас, поляков, для белорусского народа".
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Утром Тихановская встречалась в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Для того, чтобы добраться в Карпач ей предоставили правительственный самолет. Здесь ее усиленно охраняют сотрудники Службы государственной охраны Польши. Перед входом на мероприятия с ее участием необходимо пройти обязательный досмотр.
Ранее бывший председатель Европейского совета, глава крупнейшей общеевропейской партии - Европейской народной партии - Дональд Туск предложил номинировать Тихановскую и ее мужа Сергея, находящегося в настоящее время в белорусской тюрьме, на Нобелевскую премию мира.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, которая в августе выехала в Литву в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 15:31Протесты в Белоруссии
Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира
119022657
Обсудить 20
Светлана ТихановскаяПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Какой же цирк, и потом нам эти говорят, что мы вмешиваемся в чужие дела, по-моему нам пора действовать также, и открыто называть кто враг
9 сентября, 23:19
ВВВячеслав Володько
3300101
Экономист кухарка. Это что-то новое :))))
9 сентября, 23:01
ASAlex Smolov
1451001
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