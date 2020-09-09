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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1577001120.html
Тихановская выступила за хорошие отношения Белоруссии с Россией
Белоруссия должна иметь хорошие отношения с Россией, заявила баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе Международного экономического РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:56
2020-09-09T17:56
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>КАРПАЧ (Польша), 9 сен – РИА Новости.</strong> Белоруссия должна иметь хорошие отношения с Россией, заявила баллотировавшаяся в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче."Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми соседями. Мы просим все страны, чтобы в данный момент позволили нам самостоятельно заняться нашими проблемами", - добавила она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576990723.html
И нашим и вашим.И споём и спляшем.
29
" Мы просим все страны, чтобы в данный момент позволили нам самостоятельно заняться нашими....... " А потом, "Если мы увидим в ближайшее время, что нет шансов для начала диалога, если продолжится насилие, то я попрошу о помощи европейских стран. Сделаю это открыто", Т.е. Европейским странам по любому вмешиваться можно. Она сама понимает, что говорит?
29
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россия
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская выступила за хорошие отношения Белоруссии с Россией

17:56 09.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАРПАЧ (Польша), 9 сен – РИА Новости. Белоруссия должна иметь хорошие отношения с Россией, заявила баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче.

"Россия играет очень важную роль в жизни Белоруссии, так как нас объединяют торговые отношения. Мы не можем отвернуться от России. Это всегда будет наш сосед и мы должны иметь с ними хорошие отношения", - заявила Тихановская.

"Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми соседями. Мы просим все страны, чтобы в данный момент позволили нам самостоятельно заняться нашими проблемами", - добавила она.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
И нашим и вашим.И споём и спляшем.
9 сентября, 17:59
Вениамин ШабалинВениамин Шабалин
2140004
" Мы просим все страны, чтобы в данный момент позволили нам самостоятельно заняться нашими....... " А потом, "Если мы увидим в ближайшее время, что нет шансов для начала диалога, если продолжится насилие, то я попрошу о помощи европейских стран. Сделаю это открыто", Т.е. Европейским странам по любому вмешиваться можно. Она сама понимает, что говорит?
9 сентября, 18:00
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
2611001
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