https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1577001120.html

Тихановская выступила за хорошие отношения Белоруссии с Россией

Белоруссия должна иметь хорошие отношения с Россией, заявила баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе Международного экономического РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:56

2020-09-09T17:56

2020-09-09T17:56

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>КАРПАЧ (Польша), 9 сен – РИА Новости.</strong> Белоруссия должна иметь хорошие отношения с Россией, заявила баллотировавшаяся в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче."Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми соседями. Мы просим все страны, чтобы в данный момент позволили нам самостоятельно заняться нашими проблемами", - добавила она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576990723.html

Вениамин Шабалин И нашим и вашим.И споём и спляшем. 29

nakιs Kamakιs " Мы просим все страны, чтобы в данный момент позволили нам самостоятельно заняться нашими....... " А потом, "Если мы увидим в ближайшее время, что нет шансов для начала диалога, если продолжится насилие, то я попрошу о помощи европейских стран. Сделаю это открыто", Т.е. Европейским странам по любому вмешиваться можно. Она сама понимает, что говорит? 29

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире