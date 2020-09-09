https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576999866.html

Тихановская рассказала, в каком случае оппозиция попросит помощи ЕС

Белорусская оппозиция попросит помощи Евросоюза, если утратит шансы на диалог с властями, заявила баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:39

2020-09-09T17:39

2020-09-09T17:39

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>КАРПАЧ (Польша), 9 сен – РИА Новости</strong>. Белорусская оппозиция попросит помощи <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>, если утратит шансы на диалог с властями, заявила баллотировавшаяся в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче."Мы просим все страны уважать нашу суверенность", - добавила она, отметив, что, "может, в будущем попросим другие страны выступать в роли медиаторов".Тихановская подчеркнула, что все происходящее в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> "является только внутренним делом". "Нашей обязанностью является решение этой проблемы. Мы должны сами эту проблему решить", - заявила она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200906/doverie-1576843160.html

Max Giz "Попрошу о помощи европейских стран." и "Мы просим все страны уважать нашу суверенность." Как в одной головке это умещается? 49

Mitrich Kolobok Kolobok Т.е., эта недовыбранная открытым текстом заявила, что поддержки внутри страны у оппозиции нет. Куда она лезет-то?))) 46

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире