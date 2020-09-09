Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576999866.html
Тихановская рассказала, в каком случае оппозиция попросит помощи ЕС
Белорусская оппозиция попросит помощи Евросоюза, если утратит шансы на диалог с властями, заявила баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:39
2020-09-09T17:39
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576004304_0:55:3072:1783_1400x0_80_0_0_5975472082b665720fe1b7dbcfbe0b5b.jpg
<strong>КАРПАЧ (Польша), 9 сен – РИА Новости</strong>. Белорусская оппозиция попросит помощи <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>, если утратит шансы на диалог с властями, заявила баллотировавшаяся в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче."Мы просим все страны уважать нашу суверенность", - добавила она, отметив, что, "может, в будущем попросим другие страны выступать в роли медиаторов".Тихановская подчеркнула, что все происходящее в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> "является только внутренним делом". "Нашей обязанностью является решение этой проблемы. Мы должны сами эту проблему решить", - заявила она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200906/doverie-1576843160.html
"Попрошу о помощи европейских стран." и "Мы просим все страны уважать нашу суверенность." Как в одной головке это умещается?
49
Т.е., эта недовыбранная открытым текстом заявила, что поддержки внутри страны у оппозиции нет. Куда она лезет-то?)))
46
10
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576004304_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_57c3578ea58bd16ea92599fdf93a8855.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Тихановская рассказала, в каком случае оппозиция попросит помощи ЕС

17:39 09.09.2020
1800
© AP Photo / Dmitri LovetskyЛюди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
КАРПАЧ (Польша), 9 сен – РИА Новости. Белорусская оппозиция попросит помощи Евросоюза, если утратит шансы на диалог с властями, заявила баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче.

"Если мы увидим в ближайшее время, что нет шансов для начала диалога, если продолжится насилие, то я попрошу о помощи европейских стран. Сделаю это открыто", - сказала Тихановская.

"Мы просим все страны уважать нашу суверенность", - добавила она, отметив, что, "может, в будущем попросим другие страны выступать в роли медиаторов".
Тихановская подчеркнула, что все происходящее в Белоруссии "является только внутренним делом". "Нашей обязанностью является решение этой проблемы. Мы должны сами эту проблему решить", - заявила она.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Участница акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 16:41Протесты в Белоруссии
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
1647208107
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"Попрошу о помощи европейских стран." и "Мы просим все страны уважать нашу суверенность." Как в одной головке это умещается?
9 сентября, 17:43
Max GizMax Giz
4251001
Т.е., эта недовыбранная открытым текстом заявила, что поддержки внутри страны у оппозиции нет. Куда она лезет-то?)))
9 сентября, 17:44
Mitrich Kolobok KolobokMitrich Kolobok Kolobok
4030012
Рекомендуем
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве
Посол Германии прокомментировал визит в МИД из-за ситуации с Навальным
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Краснов: группу россиян в Белоруссию заманили зарубежные спецслужбы
Разработка вакцины от коронавируса
Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская выступила за хорошие отношения Белоруссии с Россией
Здание МИД Польши в Варшаве
МИД Польши оценил слова Лукашенко об управлении протестами из-под Варшавы
Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре Укринформ
Член КС оппозиции оценил перспективы вернуться в Белоруссию
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов рассказал о первой ночи в СИЗО
Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
Джигурда отправил Добровинскому письмо с раскраской
Алексей Навальный
Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Краснов заявил об изменении структуры коррупции в России
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко
Белорусский премьер рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Вид города Триполи, Ливия
США обеспокоены вовлеченностью России в дела Ливии
Сербские военнослужащие на церемонии открытия учений Славянское братство
Сербия отказалась от военных учений из-за давления Евросоюза
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР ответили на слова украинского депутата о немытых детях в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
Лента новостейМолния