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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576979197.html
Тихановская выступила с обращением к россиянам
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к жителям России. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:48
2020-09-09T12:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
госдума рф
снг
константин затулин
москва
белоруссия
европа
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> записала обращение к жителям России.В нем она, в частности, назвала россиян и белорусов братскими народами.Сейчас, по ее мнению, в информационном поле вокруг происходящих в Белоруссии событий действует "российская пропаганда", однако в чем это конкретно выражается, при том, что российские СМИ широко освещают действия и заявления как властей, так и оппозиции, Тихановская не пояснила.Оппозиционерка заявила, что действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> подошел к выборам "без шансов на переизбрание, без реальной поддержки".При этом Тихановская назвала очень важным не испортить отношения между народами России и Белоруссии.По ее словам, "у белорусского народа три предельно простых требования". К ним она отнесла "уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов", а также "освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа"."Война за поддержку России"Первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a>, комментируя заявление Тихановской, отметил, что сейчас за поддержку России ведется война между официальной властью и оппозицией Белоруссии.По его словам, это заявление россиянам нужно оценивать "безусловно, положительно".Он добавил, что Лукашенко использует фактор своих отношений с Россией, с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, чтобы утвердиться на следующий срок и подавить протесты. Затулин отметил, что европейские государства достаточно проявили свое отношение к происходящему — одни более активно, например, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>, другие менее, как старая Европа — однако на сочувствие со стороны <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> Лукашенко сейчас не может рассчитывать.По его словам, самое главное — тот факт, что белорусская оппозиция не считает Лукашенко легитимно избранным президентом, а <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> официально подтверждает, что считает произошедшие выборы состоявшимися."Вот здесь существует расхождение. И это расхождение, конечно, будет оказывать влияние на настроения как в Белоруссии, так и в России", — указал Затулин.Ситуация в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Тихановская набрала 10,12 процента.Оппозиция эти итоги признавать отказалась и заявила о создании координационного совета по передаче власти. Генпрокуратура отреагировала на это возбуждением уголовного дела, тогда как в совете заявляют, что все их цели и способы законны. Тихановская спустя несколько дней после выборов покинула Белоруссию и уехала в Литву.После объявления результатов голосования по всей Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни в отношении протестующих использовались спецсредства, впоследствии разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в их числе по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/kolesnikova-1576972863.html
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576970136.html
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576937958.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576923010.html
Светлана, я Вам не верю. Ваши речи пишут Вам наши враги. Вы нас не обманите. Мы видим Ваше окружение
135
После опубликованной "программы оппозиции" и её удаления, ей никто уже не поверит! Именно этой программой, кураторы поварихи допустили огромную ошибку! Сейчас можно говорить и писать что угодно, но именно публикация этой программы и сделала величайший подарок Лукашенко и его сторонникам! Кроме того, включение в состав КС русофобки Алексиевич довершило дело.
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светлана тихановская, александр лукашенко, госдума рф, снг, константин затулин, москва, белоруссия, европа, в мире

Тихановская выступила с обращением к россиянам

12:48 09.09.2020
22240
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к жителям России.
В нем она, в частности, назвала россиян и белорусов братскими народами.
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Неизвестные в масках зашли в дом соратницы Тихановской
"Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь", — отметила она.
Сейчас, по ее мнению, в информационном поле вокруг происходящих в Белоруссии событий действует "российская пропаганда", однако в чем это конкретно выражается, при том, что российские СМИ широко освещают действия и заявления как властей, так и оппозиции, Тихановская не пояснила.
Оппозиционерка заявила, что действующий президент Александр Лукашенко подошел к выборам "без шансов на переизбрание, без реальной поддержки".
"Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает, — не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами ", — отметила она.
При этом Тихановская назвала очень важным не испортить отношения между народами России и Белоруссии.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 10:29Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила, что власть пытается парализовать работу КС оппозиции
По ее словам, "у белорусского народа три предельно простых требования". К ним она отнесла "уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов", а также "освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа".
"Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное", — отметила Тихановская.

"Война за поддержку России"

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя заявление Тихановской, отметил, что сейчас за поддержку России ведется война между официальной властью и оппозицией Белоруссии.
По его словам, это заявление россиянам нужно оценивать "безусловно, положительно".
"Если верить в то, что сама Тихановская и те, кто ее поддерживают, разделяют это мнение, то в этом случае нужно выразить удовлетворение. Но понятно, что за Россию в Белоруссии тоже ведется борьба", — пояснил депутат.
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Он добавил, что Лукашенко использует фактор своих отношений с Россией, с Владимиром Путиным, чтобы утвердиться на следующий срок и подавить протесты. Затулин отметил, что европейские государства достаточно проявили свое отношение к происходящему — одни более активно, например, Литва, другие менее, как старая Европа — однако на сочувствие со стороны Европы Лукашенко сейчас не может рассчитывать.
"Что касается оппозиции, она, как мне кажется, понимает разницу между Белоруссией и Украиной и тот факт, что Белоруссия и Россия… подписали договор о Союзном государстве. И она, конечно, обеспокоена тем, что Лукашенко добьется более активного вмешательства России в события Белоруссии", — добавил парламентарий.
По его словам, самое главное — тот факт, что белорусская оппозиция не считает Лукашенко легитимно избранным президентом, а Москва официально подтверждает, что считает произошедшие выборы состоявшимися.
"Вот здесь существует расхождение. И это расхождение, конечно, будет оказывать влияние на настроения как в Белоруссии, так и в России", — указал Затулин.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 12:02
"Преступные приказы". Тихановская призвала ввести санкции к Белоруссии

Ситуация в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Тихановская набрала 10,12 процента.
Оппозиция эти итоги признавать отказалась и заявила о создании координационного совета по передаче власти. Генпрокуратура отреагировала на это возбуждением уголовного дела, тогда как в совете заявляют, что все их цели и способы законны. Тихановская спустя несколько дней после выборов покинула Белоруссию и уехала в Литву.
После объявления результатов голосования по всей Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни в отношении протестующих использовались спецсредства, впоследствии разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.
По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в их числе по меньшей мере 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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Обсудить 17
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГосдума РФСНГКонстантин ЗатулинМоскваБелоруссияЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Светлана, я Вам не верю. Ваши речи пишут Вам наши враги. Вы нас не обманите. Мы видим Ваше окружение
9 сентября, 13:14
Igor KuznetcovIgor Kuznetcov
116001018
После опубликованной "программы оппозиции" и её удаления, ей никто уже не поверит! Именно этой программой, кураторы поварихи допустили огромную ошибку! Сейчас можно говорить и писать что угодно, но именно публикация этой программы и сделала величайший подарок Лукашенко и его сторонникам! Кроме того, включение в состав КС русофобки Алексиевич довершило дело.
9 сентября, 13:20
Александр БелыйАлександр Белый
104000111
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