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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576972369.html
В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
За поддержку России сейчас ведется война между официальной властью и оппозицией Белоруссии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:10
2020-09-09T11:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
госдума рф
снг
константин затулин
белоруссия
европа
литва
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> За поддержку России сейчас ведется война между официальной властью и оппозицией <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по делам <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Zatulin/" target="_blank" data-auto="true">Константин Затулин</a>.Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> записала обращение к россиянам, где назвала россиян и белорусов братскими народами. Она заявила, что протесты в Белоруссии направлены только против действующей власти, а не против России, отметив, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии."Нам это (заявление нужно) оценивать, безусловно, положительно… Если верить в то, что сама Тихановская и те, кто ее поддерживают, разделяют это мнение, то в этом случае нужно выразить удовлетворение. Но понятно, что за Россию в Белоруссии тоже ведется борьба", - сказал Затулин.Он пояснил, что президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> использует фактор своих отношений с Россией, с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> для того, чтобы утвердиться на следующий срок и подавить протесты. Он отметил, что европейские страны достаточно проявили свое отношение к происходящему - кто-то более активно, как, например, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>, а кто-то менее, как старая Европа - но на сочувствие со стороны <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> Лукашенко в данный момент рассчитывать не может."Что касается оппозиции, она, как мне кажется, понимает разницу между Белоруссией и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> и тот факт, что Белоруссия и Россия… подписали договор о Союзном государстве. И она, конечно, обеспокоена тем, что Лукашенко добьется более активного вмешательства России в события Белоруссии", - подчеркнул Затулин.Он отметил, что самое главное то, что оппозиция не считает Лукашенко легитимно избранным президентом, а Россия официально подтверждает, что она считает выборы состоявшимися."Вот здесь существует расхождение. И это расхождение, конечно, будет оказывать влияние на настроения как в Белоруссии, так и в России", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html
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белоруссия
европа
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светлана тихановская, александр лукашенко, госдума рф, снг, константин затулин, белоруссия, европа, литва, в мире

В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам

11:10 09.09.2020
777
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За поддержку России сейчас ведется война между официальной властью и оппозицией Белоруссии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам, где назвала россиян и белорусов братскими народами. Она заявила, что протесты в Белоруссии направлены только против действующей власти, а не против России, отметив, что очень важно не испортить отношения между народами России и Белоруссии.
"Нам это (заявление нужно) оценивать, безусловно, положительно… Если верить в то, что сама Тихановская и те, кто ее поддерживают, разделяют это мнение, то в этом случае нужно выразить удовлетворение. Но понятно, что за Россию в Белоруссии тоже ведется борьба", - сказал Затулин.
Он пояснил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует фактор своих отношений с Россией, с президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы утвердиться на следующий срок и подавить протесты. Он отметил, что европейские страны достаточно проявили свое отношение к происходящему - кто-то более активно, как, например, Литва, а кто-то менее, как старая Европа - но на сочувствие со стороны Европы Лукашенко в данный момент рассчитывать не может.
"Что касается оппозиции, она, как мне кажется, понимает разницу между Белоруссией и Украиной и тот факт, что Белоруссия и Россия… подписали договор о Союзном государстве. И она, конечно, обеспокоена тем, что Лукашенко добьется более активного вмешательства России в события Белоруссии", - подчеркнул Затулин.
Он отметил, что самое главное то, что оппозиция не считает Лукашенко легитимно избранным президентом, а Россия официально подтверждает, что она считает выборы состоявшимися.
"Вот здесь существует расхождение. И это расхождение, конечно, будет оказывать влияние на настроения как в Белоруссии, так и в России", - заключил парламентарий.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 14:12Протесты в Белоруссии
Тихановская поддержала создание белорусской оппозиционной партии
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГосдума РФСНГКонстантин ЗатулинБелоруссияЕвропаЛитваВ мире
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