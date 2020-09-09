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Сябитова рассказала о последствиях удаления опухоли
Ведущая передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова рассказала "Пятому каналу" о реабилитации после удаления опухоли. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:18
2020-09-09T15:18
роза сябитова
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Ведущая передачи "Давай поженимся" <a href="http://ria.ru/person_Roza_Sjabitova/" target="_blank" data-auto="true">Роза Сябитова</a> рассказала <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">"Пятому каналу"</a> о реабилитации после удаления опухоли.Ранее телеведущая сообщила, что у нее обнаружили доброкачественное новообразование в матке. В результате, орган пришлось удалять вместе с опухолью. Сябитова рассказала, что сейчас ее жизнь в безопасности, но уточнила, что операция прошла не без временного неприятного последствия.Тем не менее, она сообщила, что не пропустит съемки своего шоу на "Первом канале" и сядет в кресло ведущей.
https://ria.ru/20200828/syabitova-1576437660.html
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РИА Новости
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роза сябитова, общество

Сябитова рассказала о последствиях удаления опухоли

15:18 09.09.2020
5009
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ведущая передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова рассказала "Пятому каналу" о реабилитации после удаления опухоли.
Ранее телеведущая сообщила, что у нее обнаружили доброкачественное новообразование в матке. В результате, орган пришлось удалять вместе с опухолью.
Сябитова рассказала, что сейчас ее жизнь в безопасности, но уточнила, что операция прошла не без временного неприятного последствия.
"Мое здоровье позволяет, но я не утруждаюсь, ничего не поднимаю. Единственная проблема — я не могу сидеть", — поделилась знаменитость.
Тем не менее, она сообщила, что не пропустит съемки своего шоу на "Первом канале" и сядет в кресло ведущей.
Кадр видео, опубликованного ведущей Розой Сябитовой в Instagram - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 15:11
Сябитова бросилась под грузовик с криками "Дави меня!"
610708
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