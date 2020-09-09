https://ria.ru/20200909/syabitova-1576990096.html
Сябитова рассказала о последствиях удаления опухоли
Ведущая передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова рассказала "Пятому каналу" о реабилитации после удаления опухоли. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:18
2020-09-09T15:18
2020-09-09T15:18
роза сябитова
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Ведущая передачи "Давай поженимся" <a href="http://ria.ru/person_Roza_Sjabitova/" target="_blank" data-auto="true">Роза Сябитова</a> рассказала <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">"Пятому каналу"</a> о реабилитации после удаления опухоли.Ранее телеведущая сообщила, что у нее обнаружили доброкачественное новообразование в матке. В результате, орган пришлось удалять вместе с опухолью. Сябитова рассказала, что сейчас ее жизнь в безопасности, но уточнила, что операция прошла не без временного неприятного последствия.Тем не менее, она сообщила, что не пропустит съемки своего шоу на "Первом канале" и сядет в кресло ведущей.
https://ria.ru/20200828/syabitova-1576437660.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роза сябитова, общество
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Ведущая передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова
рассказала "Пятому каналу"
о реабилитации после удаления опухоли.
Ранее телеведущая сообщила, что у нее обнаружили доброкачественное новообразование в матке. В результате, орган пришлось удалять вместе с опухолью.
Сябитова рассказала, что сейчас ее жизнь в безопасности, но уточнила, что операция прошла не без временного неприятного последствия.
"Мое здоровье позволяет, но я не утруждаюсь, ничего не поднимаю. Единственная проблема — я не могу сидеть", — поделилась знаменитость.
Тем не менее, она сообщила, что не пропустит съемки своего шоу на "Первом канале" и сядет в кресло ведущей.