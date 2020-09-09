https://ria.ru/20200909/syabitova-1576990096.html

Сябитова рассказала о последствиях удаления опухоли

Ведущая передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова рассказала "Пятому каналу" о реабилитации после удаления опухоли. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:18

2020-09-09T15:18

2020-09-09T15:18

роза сябитова

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Ведущая передачи "Давай поженимся" <a href="http://ria.ru/person_Roza_Sjabitova/" target="_blank" data-auto="true">Роза Сябитова</a> рассказала <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank">"Пятому каналу"</a> о реабилитации после удаления опухоли.Ранее телеведущая сообщила, что у нее обнаружили доброкачественное новообразование в матке. В результате, орган пришлось удалять вместе с опухолью. Сябитова рассказала, что сейчас ее жизнь в безопасности, но уточнила, что операция прошла не без временного неприятного последствия.Тем не менее, она сообщила, что не пропустит съемки своего шоу на "Первом канале" и сядет в кресло ведущей.

https://ria.ru/20200828/syabitova-1576437660.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роза сябитова, общество