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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200909/svyaschennik-1576998678.html
Казачий духовник, священник-поэт Сергий Гусельников скончался в Самаре
Настоятель самого большого, Кирилло-Мефодиевского собора Самары и руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Самарской епархии, поэт-протоиерей Сергий... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:17
2020-09-09T17:17
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
самара
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Настоятель самого большого, Кирилло-Мефодиевского собора Самары и руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Самарской епархии, поэт-протоиерей Сергий Гусельников скончался после заболевания COVID-19, сообщили в среду в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."Восьмого сентября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Самарской епархии протоиерей Сергий Гусельников", - говорится в сообщении в Telegram-канале рабочей группы.Председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной священнослужителя, отметив, что его жизнь "была пронизана глубокой верой и любовью к людям"."Много лет отец Сергий нес послушание казачьего духовника. Стремясь во всем подражать пастыреначальнику Христу, он старался каждое сказанное слово евангельской истины подтверждать своей жизнью. &lt;...&gt; Отец Сергий снискал неподдельное уважение среди атаманов и казаков не только Самары, но и всего Волжского казачьего войска", - говорится в обращении митрополита Кирилла, которое публикует сайт казачьего войска.Протоиерей Сергий Гусельников родился в 1960 году в Куйбышевской области. Окончил филологический факультет Куйбышевского (ныне Самарского) государственного университета. Работал учителем русского языка и литературы, директором восьмилетней сельской школы. В 1998 году был рукоположен в сан священника. Заочно окончил Самарскую духовную семинарию.
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, самара

Казачий духовник, священник-поэт Сергий Гусельников скончался в Самаре

17:17 09.09.2020
480
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга
Вид на Самару с реки Волга - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Настоятель самого большого, Кирилло-Мефодиевского собора Самары и руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Самарской епархии, поэт-протоиерей Сергий Гусельников скончался после заболевания COVID-19, сообщили в среду в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Восьмого сентября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Самарской епархии протоиерей Сергий Гусельников", - говорится в сообщении в Telegram-канале рабочей группы.
Председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной священнослужителя, отметив, что его жизнь "была пронизана глубокой верой и любовью к людям".
Исповедь в православном храме - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 16:45Религия и мировоззрение
Нижегородский священник-музыкант скончался от осложнений из-за COVID-19
"Много лет отец Сергий нес послушание казачьего духовника. Стремясь во всем подражать пастыреначальнику Христу, он старался каждое сказанное слово евангельской истины подтверждать своей жизнью. <...> Отец Сергий снискал неподдельное уважение среди атаманов и казаков не только Самары, но и всего Волжского казачьего войска", - говорится в обращении митрополита Кирилла, которое публикует сайт казачьего войска.
Протоиерей Сергий Гусельников родился в 1960 году в Куйбышевской области. Окончил филологический факультет Куйбышевского (ныне Самарского) государственного университета. Работал учителем русского языка и литературы, директором восьмилетней сельской школы. В 1998 году был рукоположен в сан священника. Заочно окончил Самарскую духовную семинарию.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСамара
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