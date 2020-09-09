https://ria.ru/20200909/svyaschennik-1576998678.html

Казачий духовник, священник-поэт Сергий Гусельников скончался в Самаре

Настоятель самого большого, Кирилло-Мефодиевского собора Самары и руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Самарской епархии, поэт-протоиерей Сергий... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:17

2020-09-09T17:17

2020-09-09T17:17

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Настоятель самого большого, Кирилло-Мефодиевского собора Самары и руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Самарской епархии, поэт-протоиерей Сергий Гусельников скончался после заболевания COVID-19, сообщили в среду в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции."Восьмого сентября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Самарской епархии протоиерей Сергий Гусельников", - говорится в сообщении в Telegram-канале рабочей группы.Председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной священнослужителя, отметив, что его жизнь "была пронизана глубокой верой и любовью к людям"."Много лет отец Сергий нес послушание казачьего духовника. Стремясь во всем подражать пастыреначальнику Христу, он старался каждое сказанное слово евангельской истины подтверждать своей жизнью. <...> Отец Сергий снискал неподдельное уважение среди атаманов и казаков не только Самары, но и всего Волжского казачьего войска", - говорится в обращении митрополита Кирилла, которое публикует сайт казачьего войска.Протоиерей Сергий Гусельников родился в 1960 году в Куйбышевской области. Окончил филологический факультет Куйбышевского (ныне Самарского) государственного университета. Работал учителем русского языка и литературы, директором восьмилетней сельской школы. В 1998 году был рукоположен в сан священника. Заочно окончил Самарскую духовную семинарию.

https://ria.ru/20200824/svyaschennik-1576251401.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, самара