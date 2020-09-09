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В Москве возобновили прием заявок на субсидии для предпринимателей
Прием заявок на получение субсидий для малого и среднего бизнеса возобновляется в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:50
2020-09-09T08:50
наталья сергунина
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Прием заявок на получение субсидий для малого и среднего бизнеса возобновляется в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном портале</a> мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Sergunina/" target="_blank" data-auto="true">Наталью Сергунину</a>."Правительство Москвы объявило о новом этапе заявочной кампании по трем видам субсидий для малого и среднего бизнеса... Продлить прием заявок по ряду субсидий попросили сами предприниматели. Еще около 800 компаний готовы подать документы на выплаты в ближайшее время", - приводятся на сайте слова Сергуниной.Отмечается, что предприниматели смогут получить такие виды поддержки, как компенсация затрат на обучение персонала, субсидия для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса, выплаты для столичных экспортеров.Подчеркивается, что всего данный момент предпринимателям Москвы одобрены субсидии на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.
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наталья сергунина, москва, экономика

В Москве возобновили прием заявок на субсидии для предпринимателей

08:50 09.09.2020
966
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прием заявок на получение субсидий для малого и среднего бизнеса возобновляется в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
"Правительство Москвы объявило о новом этапе заявочной кампании по трем видам субсидий для малого и среднего бизнеса... Продлить прием заявок по ряду субсидий попросили сами предприниматели. Еще около 800 компаний готовы подать документы на выплаты в ближайшее время", - приводятся на сайте слова Сергуниной.
Отмечается, что предприниматели смогут получить такие виды поддержки, как компенсация затрат на обучение персонала, субсидия для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса, выплаты для столичных экспортеров.
Подчеркивается, что всего данный момент предпринимателям Москвы одобрены субсидии на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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