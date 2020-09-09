https://ria.ru/20200909/subsidii-1576966266.html

В Москве возобновили прием заявок на субсидии для предпринимателей

Прием заявок на получение субсидий для малого и среднего бизнеса возобновляется в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T08:50

2020-09-09T08:50

2020-09-09T08:50

наталья сергунина

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Прием заявок на получение субсидий для малого и среднего бизнеса возобновляется в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном портале</a> мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Sergunina/" target="_blank" data-auto="true">Наталью Сергунину</a>."Правительство Москвы объявило о новом этапе заявочной кампании по трем видам субсидий для малого и среднего бизнеса... Продлить прием заявок по ряду субсидий попросили сами предприниматели. Еще около 800 компаний готовы подать документы на выплаты в ближайшее время", - приводятся на сайте слова Сергуниной.Отмечается, что предприниматели смогут получить такие виды поддержки, как компенсация затрат на обучение персонала, субсидия для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса, выплаты для столичных экспортеров.Подчеркивается, что всего данный момент предпринимателям Москвы одобрены субсидии на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200908/byudzhet-1576949247.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья сергунина, москва, экономика