В Чехии 21 человек пострадал при столкновении поезда с техсоставом
11:17 09.09.2020 (обновлено: 11:31 09.09.2020)
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© Фото : HZS Plzeňského krajeПассажирский поезд столкнулся с техсоставом неподалеку от железнодорожной станции города Кдыне на юго-западе Чехии
Пассажирский поезд столкнулся с техсоставом неподалеку от железнодорожной станции города Кдыне на юго-западе Чехии
ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с техсоставом неподалеку от железнодорожной станции города Кдыне на юго-западе Чехии, ранения получил 21 человек, один из них – тяжелое, наиболее пострадавшие отправлены в больнице, в том числе с использованием армейских вертолетов, сообщила журналистам представитель скорой помощи Мария Свободова.
"Наиболее пострадавшие пассажиры поезда отправлены на вертолетах и машинах скорой помощи в больницы, пожарные продолжают высвобождать еще одного человека, заклиненного в вагоне. Угрозы жизни пострадавших нет", - сказала Свободова.
Полиция приступила к расследованию причин происшествия. Железнодорожное движение в районе аварии временно остановлено, на трассу выведены автобусы.