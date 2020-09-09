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В Чехии 21 человек пострадал при столкновении поезда с техсоставом
Пассажирский поезд столкнулся с техсоставом неподалеку от железнодорожной станции города Кдыне на юго-западе Чехии, ранения получил 21 человек, один из них –... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:17
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чехия
в мире
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<strong>ПРАГА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Пассажирский поезд столкнулся с техсоставом неподалеку от железнодорожной станции города Кдыне на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a>, ранения получил 21 человек, один из них – тяжелое, наиболее пострадавшие отправлены в больнице, в том числе с использованием армейских вертолетов, сообщила журналистам представитель скорой помощи Мария Свободова.Полиция приступила к расследованию причин происшествия. Железнодорожное движение в районе аварии временно остановлено, на трассу выведены автобусы.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
чехия, в мире

В Чехии 21 человек пострадал при столкновении поезда с техсоставом

11:17 09.09.2020 (обновлено: 11:31 09.09.2020)
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© Фото : HZS Plzeňského krajeПассажирский поезд столкнулся с техсоставом неподалеку от железнодорожной станции города Кдыне на юго-западе Чехии
Пассажирский поезд столкнулся с техсоставом неподалеку от железнодорожной станции города Кдыне на юго-западе Чехии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : HZS Plzeňského kraje
Пассажирский поезд столкнулся с техсоставом неподалеку от железнодорожной станции города Кдыне на юго-западе Чехии
ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с техсоставом неподалеку от железнодорожной станции города Кдыне на юго-западе Чехии, ранения получил 21 человек, один из них – тяжелое, наиболее пострадавшие отправлены в больнице, в том числе с использованием армейских вертолетов, сообщила журналистам представитель скорой помощи Мария Свободова.
"Наиболее пострадавшие пассажиры поезда отправлены на вертолетах и машинах скорой помощи в больницы, пожарные продолжают высвобождать еще одного человека, заклиненного в вагоне. Угрозы жизни пострадавших нет", - сказала Свободова.
Полиция приступила к расследованию причин происшествия. Железнодорожное движение в районе аварии временно остановлено, на трассу выведены автобусы.
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