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В Чехии 21 человек пострадал при столкновении поезда с техсоставом

Пассажирский поезд столкнулся с техсоставом неподалеку от железнодорожной станции города Кдыне на юго-западе Чехии, ранения получил 21 человек, один из них –... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:17

2020-09-09T11:17

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чехия

в мире

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<strong>ПРАГА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Пассажирский поезд столкнулся с техсоставом неподалеку от железнодорожной станции города Кдыне на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a>, ранения получил 21 человек, один из них – тяжелое, наиболее пострадавшие отправлены в больнице, в том числе с использованием армейских вертолетов, сообщила журналистам представитель скорой помощи Мария Свободова.Полиция приступила к расследованию причин происшествия. Железнодорожное движение в районе аварии временно остановлено, на трассу выведены автобусы.

чехия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, в мире