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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20200909/spasatel-1580507208.html
Мальчик из КЧР, спасший утопающего, получит звание "Юного спасателя"
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов решил присвоить десятилетнему мальчику Батыру Гаджаеву, спасшему тонущего в горной реке первоклассника, звание "Юного... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:50
2020-10-19T16:13
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
общество
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<strong>ПЯТИГОРСК, 9 сен — РИА Новости.</strong> Глава Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> решил присвоить десятилетнему мальчику Батыру Гаджаеву, спасшему тонущего в горной реке первоклассника, звание "Юного спасателя Карачаево-Черкесии"."Услышав историю о том, как он героически спас утопающего мальчика, я, как и все жители нашей республики, не смог остаться равнодушным. В конце августа, отдыхая у речки в своем родном ауле, маленький Батыр первым заметил рядом тонущего в горной речке первоклассника и тут же ринулся на помощь. Он мгновенно прыгнул в воду, подплыл к мальчику и потянул к берегу. В этот день Батыр спас и подарил вторую жизнь первокласснику Алию Гебенову", — написал Темрезов в Instagram.Темрезов сообщил, что принял решение присвоить мальчику звание "Юный спасатель Карачаево-Черкесии", он второй обладатель этого звания в регионе."Существует несколько версий происхождения имени Батыр, но во всех его значение трактуется как смелый, отважный, герой-богатырь. И наш маленький Батыр оправдал свое имя. Уверен, его ждет прекрасное будущее. Выражаю искреннюю благодарность всем его родным за то, что сумели воспитать достойного сына с верными жизненными ценностями", — написал глава КЧР.
https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984553.html
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рашид темрезов, общество

Мальчик из КЧР, спасший утопающего, получит звание "Юного спасателя"

19:50 09.09.2020 (обновлено: 16:13 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ПЯТИГОРСК, 9 сен — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов решил присвоить десятилетнему мальчику Батыру Гаджаеву, спасшему тонущего в горной реке первоклассника, звание "Юного спасателя Карачаево-Черкесии".
"Услышав историю о том, как он героически спас утопающего мальчика, я, как и все жители нашей республики, не смог остаться равнодушным. В конце августа, отдыхая у речки в своем родном ауле, маленький Батыр первым заметил рядом тонущего в горной речке первоклассника и тут же ринулся на помощь. Он мгновенно прыгнул в воду, подплыл к мальчику и потянул к берегу. В этот день Батыр спас и подарил вторую жизнь первокласснику Алию Гебенову", — написал Темрезов в Instagram.
Темрезов сообщил, что принял решение присвоить мальчику звание "Юный спасатель Карачаево-Черкесии", он второй обладатель этого звания в регионе.
"Существует несколько версий происхождения имени Батыр, но во всех его значение трактуется как смелый, отважный, герой-богатырь. И наш маленький Батыр оправдал свое имя. Уверен, его ждет прекрасное будущее. Выражаю искреннюю благодарность всем его родным за то, что сумели воспитать достойного сына с верными жизненными ценностями", — написал глава КЧР.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 17:33Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: за 10 лет в КЧР построено и реконструировано 18 школ
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовОбщество
 
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