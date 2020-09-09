https://ria.ru/20200909/spasatel-1580507208.html

Мальчик из КЧР, спасший утопающего, получит звание "Юного спасателя"

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов решил присвоить десятилетнему мальчику Батыру Гаджаеву, спасшему тонущего в горной реке первоклассника, звание "Юного... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T19:50

2020-09-09T19:50

2020-10-19T16:13

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

общество

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<strong>ПЯТИГОРСК, 9 сен — РИА Новости.</strong> Глава Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> решил присвоить десятилетнему мальчику Батыру Гаджаеву, спасшему тонущего в горной реке первоклассника, звание "Юного спасателя Карачаево-Черкесии"."Услышав историю о том, как он героически спас утопающего мальчика, я, как и все жители нашей республики, не смог остаться равнодушным. В конце августа, отдыхая у речки в своем родном ауле, маленький Батыр первым заметил рядом тонущего в горной речке первоклассника и тут же ринулся на помощь. Он мгновенно прыгнул в воду, подплыл к мальчику и потянул к берегу. В этот день Батыр спас и подарил вторую жизнь первокласснику Алию Гебенову", — написал Темрезов в Instagram.Темрезов сообщил, что принял решение присвоить мальчику звание "Юный спасатель Карачаево-Черкесии", он второй обладатель этого звания в регионе."Существует несколько версий происхождения имени Батыр, но во всех его значение трактуется как смелый, отважный, герой-богатырь. И наш маленький Батыр оправдал свое имя. Уверен, его ждет прекрасное будущее. Выражаю искреннюю благодарность всем его родным за то, что сумели воспитать достойного сына с верными жизненными ценностями", — написал глава КЧР.

https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984553.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов, общество