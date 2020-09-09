https://ria.ru/20200909/skhimonakh-1576969701.html

Схимонах Сергий не пришел на очередной суд по его отлучению от церкви

Схимонах Сергий (Николай Романов) вновь не пришёл на очередное заседание епархиального суда, рассматривающего вопрос отлучения его от церкви, передаёт... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:21

2020-09-09T10:21

2020-09-09T10:21

среднеуральский женский монастырь

схимонах сергий (николай романов)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480614_0:84:2913:1723_1400x0_80_0_0_a5bf75306666ce93560eb1e940b50b76.jpg

<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov/" target="_blank" data-auto="true">Схимонах Сергий</a> (Николай Романов) вновь не пришёл на очередное заседание епархиального суда, рассматривающего вопрос отлучения его от церкви, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее суд был назначен на понедельник, однако перенесен на среду, поскольку схимонах не явился. Председатель церковного суда Николай Малета сообщал журналистам, что, если Сергий трижды не явится на суд, решение будет принято без его участия.Заседание епархиального суда началось в среду в 10.00 мск, схимонах Сергий на него не явился. Как пояснила журналистам представитель епархии Анжела Тамбова, если суд решит отлучить Сергия от церкви, он больше не сможет быть монахом.Схимонаху Сергию грозит отлучение от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

https://ria.ru/20190312/1551737071.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), общество