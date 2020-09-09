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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200909/skhimonakh-1576966407.html
Схимонах Сергий попросил вызвать в суд свидетелей по его делу
Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) попросил епархиальный суд, который в среду повторно рассмотрит вопрос его отлучения от церкви, заслушать... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:53
2020-09-09T08:53
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
религия
новости - религия и мировоззрение
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Лишенный сана <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov/" target="_blank">схимонах Сергий</a> (Николай Романов) попросил епархиальный суд, который в среду повторно рассмотрит вопрос его отлучения от церкви, заслушать шестерых свидетелей, говорится в письме схимонаха в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.Изначально суд был назначен на понедельник, но его перенесли на среду в связи с тем, что схимонах не явился. При этом он пояснил, что ввиду неожиданности приглашения не успел подготовить обстоятельные ответы церковному суду на все вопросы. Кроме того, схимонах Сергий заявил, что не может присутствовать на заседании церковного суда "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые вызвала у него опубликованная еще в марте на официальном сайте Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.Также схимонах отметил, что митрополит назначил дату нового суда, не поинтересовавшись тем, успеет ли отец Сергий выздороветь к назначенному сроку."Вы удовлетворили мою просьбу, перенесли заседание на два дня, но не поинтересовались при этом о состоянии моего здоровья и возможности выздоровления за 48 часов", - написал схимонах.Председатель церковного суда Николай Малета ранее сообщал журналистам, что если схимонах Сергий трижды не явится на суд, тогда решение будет принято без его участия.Схимонаху Сергию грозит отлучение от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита.Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://ria.ru/20200907/sergiy-1576873851.html
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
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среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), религия, новости - религия и мировоззрение, происшествия

Схимонах Сергий попросил вызвать в суд свидетелей по его делу

08:53 09.09.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий
Схимонах Сергий - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схимонах Сергий
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) попросил епархиальный суд, который в среду повторно рассмотрит вопрос его отлучения от церкви, заслушать шестерых свидетелей, говорится в письме схимонаха в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Изначально суд был назначен на понедельник, но его перенесли на среду в связи с тем, что схимонах не явился. При этом он пояснил, что ввиду неожиданности приглашения не успел подготовить обстоятельные ответы церковному суду на все вопросы. Кроме того, схимонах Сергий заявил, что не может присутствовать на заседании церковного суда "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые вызвала у него опубликованная еще в марте на официальном сайте Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 13:43Религия и мировоззрение
Епархия заявила, что схимонах Сергий никогда не сможет быть священником
"Прошу церковный суд вызвать и заслушать свидетелей моих обвинений: Валерия Сутормина, Вячеслава Балакина, Светлану Шахову, Валерию Балакиреву, Николая Егорцева, Павла Тимченко… Прошу исправить канонические ошибки в церковном судопроизводстве для верного окончания моего дела и рассмотрения моих канонических обвинений", - отмечается в письме, которое представитель Сергия Всеволод Могучев опубликовал в соцсети "Вконтакте".
Также схимонах отметил, что митрополит назначил дату нового суда, не поинтересовавшись тем, успеет ли отец Сергий выздороветь к назначенному сроку.
"Вы удовлетворили мою просьбу, перенесли заседание на два дня, но не поинтересовались при этом о состоянии моего здоровья и возможности выздоровления за 48 часов", - написал схимонах.
Председатель церковного суда Николай Малета ранее сообщал журналистам, что если схимонах Сергий трижды не явится на суд, тогда решение будет принято без его участия.
Схимонаху Сергию грозит отлучение от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСхимонах Сергий (Николай Романов)РелигияНовости - Религия и мировоззрениеПроисшествия
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