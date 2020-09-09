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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200909/shtrafy-1576979436.html
Почти 1,5 млн рублей штрафов выписали за борщевик в Подмосковье за неделю
Порядка 1,5 миллионов рублей штрафов выписали правообладателям земель в Московской области за борщевик и несохранение почв, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:49
2020-09-09T12:49
новости подмосковья
борщевик
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Порядка 1,5 миллионов рублей штрафов выписали правообладателям земель в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> за борщевик и несохранение почв, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.Штрафы поступят в муниципальные бюджеты округов для развития и создания комфортной среды."По результатам контрольных проверок, инспекторами, за борщевик оштрафованы шесть правообладателей на сумму более 800 тысяч рублей, а 13 правообладателей – за отсутствие необходимых мер по сохранению плодородности и защите почв сельскохозяйственного назначения на сумму 680 тысяч рублей", — приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
https://ria.ru/20200902/borschevik-1576627472.html
московская область (подмосковье)
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борщевик, московская область (подмосковье)

Почти 1,5 млн рублей штрафов выписали за борщевик в Подмосковье за неделю

12:49 09.09.2020
26
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов рублей штрафов выписали правообладателям земель в Московской области за борщевик и несохранение почв, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Штрафы поступят в муниципальные бюджеты округов для развития и создания комфортной среды.
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 13:44Новости Подмосковья
Обработку земель от борщевика завершили в Подмосковье
"По результатам контрольных проверок, инспекторами, за борщевик оштрафованы шесть правообладателей на сумму более 800 тысяч рублей, а 13 правообладателей – за отсутствие необходимых мер по сохранению плодородности и защите почв сельскохозяйственного назначения на сумму 680 тысяч рублей", — приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
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Новости ПодмосковьяборщевикМосковская область (Подмосковье)
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