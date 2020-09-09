https://ria.ru/20200909/shtrafy-1576979436.html

Почти 1,5 млн рублей штрафов выписали за борщевик в Подмосковье за неделю

Порядка 1,5 миллионов рублей штрафов выписали правообладателям земель в Московской области за борщевик и несохранение почв, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:49

2020-09-09T12:49

2020-09-09T12:49

новости подмосковья

борщевик

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Порядка 1,5 миллионов рублей штрафов выписали правообладателям земель в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> за борщевик и несохранение почв, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.Штрафы поступят в муниципальные бюджеты округов для развития и создания комфортной среды."По результатам контрольных проверок, инспекторами, за борщевик оштрафованы шесть правообладателей на сумму более 800 тысяч рублей, а 13 правообладателей – за отсутствие необходимых мер по сохранению плодородности и защите почв сельскохозяйственного назначения на сумму 680 тысяч рублей", — приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.

https://ria.ru/20200902/borschevik-1576627472.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борщевик, московская область (подмосковье)