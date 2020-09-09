https://ria.ru/20200909/shos-1577004197.html

Путин отметил оперативную реакцию ШОС на острые вызовы

Страны ШОС оперативно реагируют на новые острые вызовы, в том числе связанные с преодолением социально-политических и торгово-экономических последствий пандемии РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:49

2020-09-09T18:49

2020-09-09T18:49

шос

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Страны <a href="https://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sot" target="_blank">ШОС</a> оперативно реагируют на новые острые вызовы, в том числе связанные с преодолением социально-политических и торгово-экономических последствий пандемии коронавируса, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые острые вызовы. Мы предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических, торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса", - сказал Путин на встрече с министрами иностранных дел ШОС, которая проходила в формате видеоконференции.Он добавил, что "действуя на принципах равноправия и взаимного учета интересов" страны, входящие в организацию, стремятся "сообща вести поиск решений актуальных вопросов мировой повестки дня", находиться в тесной внешнеполитической координации, в том числе в <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> и других международных форматах.

https://ria.ru/20200724/1574857095.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, владимир путин, в мире