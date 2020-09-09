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Путин отметил оперативную реакцию ШОС на острые вызовы
Страны ШОС оперативно реагируют на новые острые вызовы, в том числе связанные с преодолением социально-политических и торгово-экономических последствий пандемии РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:49
2020-09-09T18:49
шос
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Страны <a href="https://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sot" target="_blank">ШОС</a> оперативно реагируют на новые острые вызовы, в том числе связанные с преодолением социально-политических и торгово-экономических последствий пандемии коронавируса, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые острые вызовы. Мы предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических, торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса", - сказал Путин на встрече с министрами иностранных дел ШОС, которая проходила в формате видеоконференции.Он добавил, что "действуя на принципах равноправия и взаимного учета интересов" страны, входящие в организацию, стремятся "сообща вести поиск решений актуальных вопросов мировой повестки дня", находиться в тесной внешнеполитической координации, в том числе в <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> и других международных форматах.
https://ria.ru/20200724/1574857095.html
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шос, владимир путин, в мире

Путин отметил оперативную реакцию ШОС на острые вызовы

18:49 09.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны ШОС оперативно реагируют на новые острые вызовы, в том числе связанные с преодолением социально-политических и торгово-экономических последствий пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые острые вызовы. Мы предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических, торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса", - сказал Путин на встрече с министрами иностранных дел ШОС, которая проходила в формате видеоконференции.
Он добавил, что "действуя на принципах равноправия и взаимного учета интересов" страны, входящие в организацию, стремятся "сообща вести поиск решений актуальных вопросов мировой повестки дня", находиться в тесной внешнеполитической координации, в том числе в ООН и других международных форматах.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 13:03Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о переговорах по поставкам вакцины от COVID-19 в ШОС
2121004
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