https://ria.ru/20200909/shkola-1576988215.html

В тюменской школе на уроке ОБЖ инсценировали захват заложников

Следствие организовало проверку по факту инцидента в школе в городе Ишим, где на уроке ОБЖ с детьми инсценировали захват заложников, сообщает в среду СУСК по... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:46

2020-09-09T14:46

2020-09-09T14:46

александр моор

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

ишим

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Следствие организовало проверку по факту инцидента в школе в городе <a href="http://ria.ru/location_Ishim/" target="_blank" data-auto="true">Ишим</a>, где на уроке ОБЖ с детьми инсценировали захват заложников, сообщает в среду СУСК по <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Ранее в социальных сетях появилась информация, что для учеников 5 класса одной из школ в Ишиме инсценировали захват заложников, чтобы якобы показать им, как следует себя вести при террористических актах. При этом отмечалось, что учеников не предупредили о теме занятий, некоторым из них стало плохо. Губернатор Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> поручил разобраться с руководством школы."Региональным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России организовано проведение процессуальной проверки по данным средств массовой информации о возможных нарушениях прав учеников в ходе проведения урока в школе. Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20200907/shkola-1576892371.html

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тюменская область

ишим

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, ишим, происшествия