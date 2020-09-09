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В тюменской школе на уроке ОБЖ инсценировали захват заложников
Следствие организовало проверку по факту инцидента в школе в городе Ишим, где на уроке ОБЖ с детьми инсценировали захват заложников, сообщает в среду СУСК по... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:46
2020-09-09T14:46
александр моор
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
ишим
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Следствие организовало проверку по факту инцидента в школе в городе <a href="http://ria.ru/location_Ishim/" target="_blank" data-auto="true">Ишим</a>, где на уроке ОБЖ с детьми инсценировали захват заложников, сообщает в среду СУСК по <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Ранее в социальных сетях появилась информация, что для учеников 5 класса одной из школ в Ишиме инсценировали захват заложников, чтобы якобы показать им, как следует себя вести при террористических актах. При этом отмечалось, что учеников не предупредили о теме занятий, некоторым из них стало плохо. Губернатор Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> поручил разобраться с руководством школы."Региональным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России организовано проведение процессуальной проверки по данным средств массовой информации о возможных нарушениях прав учеников в ходе проведения урока в школе. Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20200907/shkola-1576892371.html
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тюменская область
ишим
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александр моор, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, ишим, происшествия

В тюменской школе на уроке ОБЖ инсценировали захват заложников

14:46 09.09.2020
3860
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Следствие организовало проверку по факту инцидента в школе в городе Ишим, где на уроке ОБЖ с детьми инсценировали захват заложников, сообщает в среду СУСК по Тюменской области.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что для учеников 5 класса одной из школ в Ишиме инсценировали захват заложников, чтобы якобы показать им, как следует себя вести при террористических актах. При этом отмечалось, что учеников не предупредили о теме занятий, некоторым из них стало плохо. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил разобраться с руководством школы.
"Региональным СК России организовано проведение процессуальной проверки по данным средств массовой информации о возможных нарушениях прав учеников в ходе проведения урока в школе. Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 17:36
На Сахалине проверяют информацию о "маленьком террористе" в школе
2982125
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Александр МоорСледственный комитет России (СК РФ)Тюменская областьИшимПроисшествия
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