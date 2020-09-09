https://ria.ru/20200909/sberbank-1576941808.html

SberCloud предоставит облачные сервисы для платформы "Кузбасс Онлайн"

Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбербанка, заключила договор с АНО "Цифровая экономика Кузбасса", в соответствии с которой кемеровской организации... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:00

2020-09-09T11:00

2020-09-09T11:00

сбербанк россии

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбербанка, заключила договор с АНО "Цифровая экономика Кузбасса", в соответствии с которой кемеровской организации стали доступны 40 интегрированных облачных сервисов платформы SberCloud.Advanced, сообщает пресс-служба компании.АНО "Цифровая экономика Кузбасса" предоставляет услуги в сфере развития цифровой экономики в Кемеровской области и будет использовать сервисы SberCloud для хостинга цифровой платформы обращений граждан "Кузбасс Онлайн", одним из приоритетов которой является безопасное хранение персональных данных. Организация получила единую облачную IaaS/PaaS платформу, а также встроенные средства мониторинга и контроля за всеми аспектами работы своих ИТ-систем."Цифровизация делает мир более удобным и комфортным. Мы можем заказать онлайн еду на дом, вызвать такси, записать ребенка в школу или к врачу, на специализированных сайтах можно оставлять сообщения о проблемах в городе или регионе, вносить предложения по улучшению инфраструктуры своего региона, города, поселка. Уверен, SberCloud станет надежным партнером АНО "Цифровая экономика Кузбасса", — приводится в сообщении комментарий генерального директора компании SberCloud Евгения Колбина.

https://ria.ru/20200827/sberbank-1576368866.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, новости компаний - экономика