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SberCloud предоставит облачные сервисы для платформы "Кузбасс Онлайн"
Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбербанка, заключила договор с АНО "Цифровая экономика Кузбасса", в соответствии с которой кемеровской организации... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:00
2020-09-09T11:00
сбербанк россии
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбербанка, заключила договор с АНО "Цифровая экономика Кузбасса", в соответствии с которой кемеровской организации стали доступны 40 интегрированных облачных сервисов платформы SberCloud.Advanced, сообщает пресс-служба компании.АНО "Цифровая экономика Кузбасса" предоставляет услуги в сфере развития цифровой экономики в Кемеровской области и будет использовать сервисы SberCloud для хостинга цифровой платформы обращений граждан "Кузбасс Онлайн", одним из приоритетов которой является безопасное хранение персональных данных. Организация получила единую облачную IaaS/PaaS платформу, а также встроенные средства мониторинга и контроля за всеми аспектами работы своих ИТ-систем."Цифровизация делает мир более удобным и комфортным. Мы можем заказать онлайн еду на дом, вызвать такси, записать ребенка в школу или к врачу, на специализированных сайтах можно оставлять сообщения о проблемах в городе или регионе, вносить предложения по улучшению инфраструктуры своего региона, города, поселка. Уверен, SberCloud станет надежным партнером АНО "Цифровая экономика Кузбасса", — приводится в сообщении комментарий генерального директора компании SberCloud Евгения Колбина.
https://ria.ru/20200827/sberbank-1576368866.html
РИА Новости
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сбербанк россии, новости компаний - экономика

SberCloud предоставит облачные сервисы для платформы "Кузбасс Онлайн"

11:00 09.09.2020
27
© Depositphotos / GorodenkoffДата-центр
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / Gorodenkoff
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбербанка, заключила договор с АНО "Цифровая экономика Кузбасса", в соответствии с которой кемеровской организации стали доступны 40 интегрированных облачных сервисов платформы SberCloud.Advanced, сообщает пресс-служба компании.
АНО "Цифровая экономика Кузбасса" предоставляет услуги в сфере развития цифровой экономики в Кемеровской области и будет использовать сервисы SberCloud для хостинга цифровой платформы обращений граждан "Кузбасс Онлайн", одним из приоритетов которой является безопасное хранение персональных данных.
Организация получила единую облачную IaaS/PaaS платформу, а также встроенные средства мониторинга и контроля за всеми аспектами работы своих ИТ-систем.
"Цифровизация делает мир более удобным и комфортным. Мы можем заказать онлайн еду на дом, вызвать такси, записать ребенка в школу или к врачу, на специализированных сайтах можно оставлять сообщения о проблемах в городе или регионе, вносить предложения по улучшению инфраструктуры своего региона, города, поселка. Уверен, SberCloud станет надежным партнером АНО "Цифровая экономика Кузбасса", — приводится в сообщении комментарий генерального директора компании SberCloud Евгения Колбина.
Стенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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Сбербанк РоссииНовости компаний - Экономика
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