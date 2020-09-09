https://ria.ru/20200909/rudkovskaya-1576972108.html

Яна Рудковская рассмешила пользователей "вытянутыми" в фотошопе ногами

Продюсер Яна Рудковская разместила в инстаграме фотографии с отдыха в Сочи. Однако ее снимки, на которых на позирует в струящемся платье, выставив вперед ноги,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:46

2020-09-09T15:46

2020-09-09T15:46

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Продюсер Яна Рудковская разместила в инстаграме фотографии с отдыха в Сочи. Однако ее снимки, на которых на позирует в струящемся платье, выставив вперед ноги, только рассмешили пользователей.Многие написали в комментариях, что Рудковская переборщила с фотошопом. По их мнению, ноги получились чересчур длинными."На первом фото ноги вытянули перебор. Не пропорционально", — считает aida_matreshka; "Заканчивай с фотошопом", — обратилась к продюсеру nikusha_85949501; "Ноги растут не по дням, а по часам", — пошутила ta_tiana8538; "Отличная фигура, но на втором снимке ноги смешные, особенно правая", — написала leno4ka.paxomova.Несмотря на колкие записи, среди комментаторов были и те, кто положительно оценил летние кадры известного продюсера, написав, что Яна Рудковская выглядит "восхитительно", а "людская зависть не знает границ".

https://ria.ru/20200819/1575931236.html

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, яна рудковская, сочи