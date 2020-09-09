https://ria.ru/20200909/robototekhnika-i-kosmos-dlya-detey-na-baykale-poyavitsya-superkampus-1576998806.html

Робототехника и космос для детей: на Байкале появится суперкампус

Лучшие образовательные технологии для детей и подростков в скором времени будут доступны молодежи Байкала: для этого региональные власти инициировали... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:21

2020-09-09T17:21

2020-09-09T17:22

игорь кобзев

фонд "талант и успех"

байкал

иркутская область

творчество

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Лучшие образовательные технологии для детей и подростков в скором времени будут доступны молодежи Байкала: для этого региональные власти инициировали строительство нового центра по модели уже известного "Сириуса", где одаренные дети получают максимум возможностей для своего развития.Участники, которые проявляют способности в интересных им дисциплинах – химии, биологии, робототехнике, в изучении космических технологий или же в творчестве, – смогут заниматься с лучшими педагогами по выбранным направлениям. Как объяснил глава региона Игорь Кобзев, талантливые юноши и девушки зачастую уезжают в поисках лучших условий жизни и профессиональной реализации, а новый проект сможет предотвратить "отток умов".Он отметил, что в регионе уже существует подобный центр "Персей", вместивший более 240 детей с уникальными способностями: для них работают почти 20 лабораторий для занятий естественными науками, а также секции и залы для творчества. Однако этот проект на базе учебного центра "Галактика" уже не вмещает всех, кто стремится к знаниям и успеху.Для расширения возможностей к созданию нового проекта планируют привлечь партнеров – градообразующие предприятия, ведущие компании страны, а также образовательные учреждения – для повышения квалификации педагогов, которые смогут увлечь школьников и студентов настолько, что тем не захочется покидать родной регион.На заседании попечительского совета нового регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей напомнили, что открытие учебных центров по модели "Сириуса" происходит по поручению президента РФ Владимира Путина. По всей стране к 2024 году новых образовательных Мекк будет около 85, а всестороннюю поддержку в столь созидательном деле региональным властям оказывает фонд "Талант и успех". Соглашения о сотрудничестве подписаны уже с 60 субъектами России, в числе которых оказалась Иркутская область.

https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576546286.html

байкал

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кобзев, фонд "талант и успех", байкал, иркутская область, творчество, общество