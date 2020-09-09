Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/robototekhnika-i-kosmos-dlya-detey-na-baykale-poyavitsya-superkampus-1576998806.html
Робототехника и космос для детей: на Байкале появится суперкампус
Лучшие образовательные технологии для детей и подростков в скором времени будут доступны молодежи Байкала: для этого региональные власти инициировали... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:21
2020-09-09T17:22
игорь кобзев
фонд "талант и успех"
байкал
иркутская область
творчество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153309/16/1533091603_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_77bfcc51405a7a280e2945f5af46843f.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Лучшие образовательные технологии для детей и подростков в скором времени будут доступны молодежи Байкала: для этого региональные власти инициировали строительство нового центра по модели уже известного "Сириуса", где одаренные дети получают максимум возможностей для своего развития.Участники, которые проявляют способности в интересных им дисциплинах – химии, биологии, робототехнике, в изучении космических технологий или же в творчестве, – смогут заниматься с лучшими педагогами по выбранным направлениям. Как объяснил глава региона Игорь Кобзев, талантливые юноши и девушки зачастую уезжают в поисках лучших условий жизни и профессиональной реализации, а новый проект сможет предотвратить "отток умов".Он отметил, что в регионе уже существует подобный центр "Персей", вместивший более 240 детей с уникальными способностями: для них работают почти 20 лабораторий для занятий естественными науками, а также секции и залы для творчества. Однако этот проект на базе учебного центра "Галактика" уже не вмещает всех, кто стремится к знаниям и успеху.Для расширения возможностей к созданию нового проекта планируют привлечь партнеров – градообразующие предприятия, ведущие компании страны, а также образовательные учреждения – для повышения квалификации педагогов, которые смогут увлечь школьников и студентов настолько, что тем не захочется покидать родной регион.На заседании попечительского совета нового регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей напомнили, что открытие учебных центров по модели "Сириуса" происходит по поручению президента РФ Владимира Путина. По всей стране к 2024 году новых образовательных Мекк будет около 85, а всестороннюю поддержку в столь созидательном деле региональным властям оказывает фонд "Талант и успех". Соглашения о сотрудничестве подписаны уже с 60 субъектами России, в числе которых оказалась Иркутская область.
https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576546286.html
байкал
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153309/16/1533091603_21:0:1354:1000_1400x0_80_0_0_519df3a0a2416d5d6ccd34f7513d7ddc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь кобзев, фонд "талант и успех", байкал, иркутская область, творчество, общество

Робототехника и космос для детей: на Байкале появится суперкампус

17:21 09.09.2020 (обновлено: 17:22 09.09.2020)
73
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники робототехнического фестиваля
Участники робототехнического фестиваля - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лучшие образовательные технологии для детей и подростков в скором времени будут доступны молодежи Байкала: для этого региональные власти инициировали строительство нового центра по модели уже известного "Сириуса", где одаренные дети получают максимум возможностей для своего развития.
Участники, которые проявляют способности в интересных им дисциплинах – химии, биологии, робототехнике, в изучении космических технологий или же в творчестве, – смогут заниматься с лучшими педагогами по выбранным направлениям. Как объяснил глава региона Игорь Кобзев, талантливые юноши и девушки зачастую уезжают в поисках лучших условий жизни и профессиональной реализации, а новый проект сможет предотвратить "отток умов".

В регионе почти треть жителей – молодежь до 17 лет, это около 600 тысяч человек. Наша цель – сохранить здесь таланты, воспитать новых управленцев", – процитировали Игоря Кобзева на официальном сайте Иркутской области.

Он отметил, что в регионе уже существует подобный центр "Персей", вместивший более 240 детей с уникальными способностями: для них работают почти 20 лабораторий для занятий естественными науками, а также секции и залы для творчества. Однако этот проект на базе учебного центра "Галактика" уже не вмещает всех, кто стремится к знаниям и успеху.
Для расширения возможностей к созданию нового проекта планируют привлечь партнеров – градообразующие предприятия, ведущие компании страны, а также образовательные учреждения – для повышения квалификации педагогов, которые смогут увлечь школьников и студентов настолько, что тем не захочется покидать родной регион.
Ученики на уроке химии - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00Хорошие новости
Юным ботаникам Костромы построят зону для креатива
На заседании попечительского совета нового регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей напомнили, что открытие учебных центров по модели "Сириуса" происходит по поручению президента РФ Владимира Путина. По всей стране к 2024 году новых образовательных Мекк будет около 85, а всестороннюю поддержку в столь созидательном деле региональным властям оказывает фонд "Талант и успех". Соглашения о сотрудничестве подписаны уже с 60 субъектами России, в числе которых оказалась Иркутская область.
000000
Обсудить 0
Игорь КобзевФонд "Талант и успех"БайкалИркутская областьтворчествоОбщество
Рекомендуем
Ученики в компьютерном классе
В Кургане откроется первый IT-институт
На экзамене
В Минпросвещения одобрили отказ от обязательного ЕГЭ по английскому языку
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Краснов заявил об изменении структуры коррупции в России
Рублевые купюры
Чиновников в России стали втрое чаще увольнять из-за коррупции
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Югре
Официальный интернет-портал государственных услуг
Россияне смогут подписывать документы через портал госуслуг
Мария Львова-Белова
Мать 17 детей стала "Лидером России"
Участники конкурса управленцев Лидеры России
Четыре вице-премьера РФ стали наставниками конкурса "Лидеры России"
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Белоруссия подключилась к завершающему этапу испытаний российской вакцины
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Краснов: группу россиян в Белоруссию заманили зарубежные спецслужбы
Зампредседатель правительства, министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская
Вице-премьер Крыма заразилась коронавирусом
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор: комплекс "Сухой порт" станет преимуществом Рязанской области
Аудитория в университете
В Госдуме разработали проект о совершенствовании целевого набора в вузы
Эскалатор в Московском метрополитене
В Москве девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в метро
Алексей Навальный
Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния