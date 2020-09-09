https://ria.ru/20200909/razvitie-1576976439.html

Нижегородский губернатор и глава ВЭБ.РФ обсудили развитие региона

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе рабочей встречи в Москве обсудили перспективы развития региона и реализацию... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:12

2020-09-09T12:12

2020-09-09T12:12

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

игорь шувалов

нижегородская область

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости.</strong> Глава Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a> и глава ВЭБ.РФ <a href="https://ria.ru/person_Igor_SHuvalov" target="_blank">Игорь Шувалов</a> в ходе рабочей встречи в Москве обсудили перспективы развития региона и реализацию инвестиционных проектов при поддержке государственной корпорации, сообщает пресс-служба губернатора."Как отметил Никитин, сотрудничество Нижегородской области и ВЭБ.РФ строится сейчас по нескольким важным направлениям: редевелопмент исторической части города, подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода, трансформация транспортной системы Нижегородской агломерации. В ходе встречи обсуждалась перспектива решения основных задач через механизм проектного управления", - говорится в сообщении.Губернатор <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> отметил, что в июне 2019 года в рамках Петербургского экономического форума было подписано комплексное соглашение о сотрудничестве. "Сейчас можно с уверенностью сказать, что за прошедший год проделана большая совместная работа по подготовке к реализации конкретных мероприятий", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Одной из основных тем встречи стала трансформация транспортной системы Нижегородской агломерации. Как отметил губернатор Нижегородской области, ежегодно система общественного транспорта агломерации перевозит около 500 миллионов пассажиров при населении 1,7 миллиона человек. Обеспечение их быстрого и комфортного перемещения – приоритет региона. "Совместно с ВЭБ.РФ была разработана стратегия развития транспортной системы. Одно из главных направлений – закупка нового подвижного состава - автобусов, трамваев, троллейбусов, а также модернизация трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, в том числе строительство новых трамвайных линий. Осуществить трансформацию транспортной системы можно было бы с использованием механизма инфраструктурных облигаций", - сказал Никитин.Как подчеркнул губернатор, совместно с ВЭБ.РФ планируется проведение работ по технико-экономическому обоснованию стоимости капитальных затрат на модернизацию инфраструктуры городского электротранспорта. Это радикально упростит процесс привлечения потенциальных инвесторов и запуск концессионного соглашения на модернизацию городского электротранспорта Нижнего Новгорода, а также значительно повысит инвестиционную привлекательность и позволит в сжатые сроки выйти на подписание соглашения.Также Никитин предложил совместно проработать возможность использования механизма инфраструктурных облигаций при строительстве новых станций метро.

https://ria.ru/20200902/semi-1576625397.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижний новгород, игорь шувалов, нижегородская область, экономика