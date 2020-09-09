https://ria.ru/20200909/pushistye-spasateli-kak-sobaki-sledyat-za-bezopasnostyu-na-vode-1577001361.html
Пушистые спасатели: как собаки следят за безопасностью на воде
Мы хотим познакомить вас с Чаком. Он умеет спасать людей из воды и уже несколько лет патрулирует пляжи с хозяйкой в Строгино. Чак такой не один: рассказываем про тренировки добровольного отряда собак-спасателей и их неравнодушных кинологов.
2020-09-09T18:00
2020-09-09T18:00
2020-09-09T18:00
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Пушистые спасатели: как собаки помогают следить за безопасностью на воде в Москве
Мы хотим познакомить вас с Чаком. Он умеет спасать людей из воды и уже несколько лет патрулирует пляжи с хозяйкой в Строгине. Чак такой не один: рассказываем про тренировки добровольного отряда собак-спасателей и их неравнодушных кинологов.
2020-09-09T18:00
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PT3M46S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, собаки, видео
Пушистые спасатели: как собаки следят за безопасностью на воде
Мы хотим познакомить вас с Чаком. Он умеет спасать людей из воды и уже несколько лет патрулирует пляжи с хозяйкой в Строгино. Чак такой не один: рассказываем про тренировки добровольного отряда собак-спасателей и их неравнодушных кинологов.
2020-09-09T18:00
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PT3M46S
Пушистые спасатели: как собаки следят за безопасностью на воде
Мы хотим познакомить вас с Чаком. Он умеет спасать людей из воды и уже несколько лет патрулирует пляжи с хозяйкой в Строгино. Чак такой не один: рассказываем про тренировки добровольного отряда собак-спасателей и их неравнодушных кинологов.