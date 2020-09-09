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Пушистые спасатели: как собаки следят за безопасностью на воде
Мы хотим познакомить вас с Чаком. Он умеет спасать людей из воды и уже несколько лет патрулирует пляжи с хозяйкой в Строгино. Чак такой не один: рассказываем про тренировки добровольного отряда собак-спасателей и их неравнодушных кинологов.
2020-09-09T18:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Пушистые спасатели: как собаки помогают следить за безопасностью на воде в Москве
Мы хотим познакомить вас с Чаком. Он умеет спасать людей из воды и уже несколько лет патрулирует пляжи с хозяйкой в Строгине. Чак такой не один: рассказываем про тренировки добровольного отряда собак-спасателей и их неравнодушных кинологов.
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видео, собаки, видео
Пушистые спасатели: как собаки следят за безопасностью на воде
Мы хотим познакомить вас с Чаком. Он умеет спасать людей из воды и уже несколько лет патрулирует пляжи с хозяйкой в Строгино. Чак такой не один: рассказываем про тренировки добровольного отряда собак-спасателей и их неравнодушных кинологов.
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Пушистые спасатели: как собаки следят за безопасностью на воде

18:00 09.09.2020
136
Мы хотим познакомить вас с Чаком. Он умеет спасать людей из воды и уже несколько лет патрулирует пляжи с хозяйкой в Строгино. Чак такой не один: рассказываем про тренировки добровольного отряда собак-спасателей и их неравнодушных кинологов.
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