Пушистые спасатели: как собаки следят за безопасностью на воде

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Мы хотим познакомить вас с Чаком. Он умеет спасать людей из воды и уже несколько лет патрулирует пляжи с хозяйкой в Строгино. Чак такой не один: рассказываем про тренировки добровольного отряда собак-спасателей и их неравнодушных кинологов.