Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/prokuratura-1576997813.html
Краснов пообещал кадровые изменения в Генпрокуратуре
Генеральный прокурор России Игорь Краснов пообещал, что кадровые перестановки в ведомстве продолжатся - уйдут те, кто не соответствуют должности. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:05
2020-09-09T17:08
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730068_0:421:2886:2044_1400x0_80_0_0_237832916f17df48f4c3e36ee3daad8d.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a> пообещал, что кадровые перестановки в <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF" target="_blank">ведомстве</a> продолжатся - уйдут те, кто не соответствуют должности."Безусловно, кадровые изменения есть и они будут продолжаться. Мы расстаемся с теми, кто не соответствует своей должности по тем или иным критериям", - сказал Краснов в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>".
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730068_139:0:2868:2047_1400x0_80_0_0_4710d9110ddbf2a8d3115daa26fad120.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, политика

Краснов пообещал кадровые изменения в Генпрокуратуре

17:05 09.09.2020 (обновлено: 17:08 09.09.2020)
905
© РИА Новости / Сергей ГунеевГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов пообещал, что кадровые перестановки в ведомстве продолжатся - уйдут те, кто не соответствуют должности.
"Безусловно, кадровые изменения есть и они будут продолжаться. Мы расстаемся с теми, кто не соответствует своей должности по тем или иным критериям", - сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".
"Я организую кадровую систему таким образом, чтобы молодые специалисты могли двигаться по карьерной лестнице. Я стремлюсь сформировать кадровый резерв в прокуратуре на грядущие 10–20 лет. Все работники прокуратуры должны понимать: если ты являешься грамотным специалистом, работаешь с душой, отдачей, не будет такого, что тебя не заметят", - добавил он.
5041002
Обсудить 1
РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФПолитика
Рекомендуем
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Краснов: группу россиян в Белоруссию заманили зарубежные спецслужбы
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Краснов заявил об изменении структуры коррупции в России
Рублевые купюры
Чиновников в России стали втрое чаще увольнять из-за коррупции
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
В России официально ликвидировали Минкавказ
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве
Ученые назвали необычный фактор, увеличивающий продолжительность жизни
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве
Посол Германии прокомментировал визит в МИД из-за ситуации с Навальным
Эскалатор в Московском метрополитене
В Москве девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в метро
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Германия проконсультируется с ОЗХО в вопросе информации по Навальному
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и режиссер Никита Михалков на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 г в области культуры
Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов рассказал о первой ночи в СИЗО
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
Слуцкий оценил номинирование Трампа на Нобелевскую премию мира
Разработка вакцины от коронавируса
Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко
Белорусский премьер рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о невозможности интеграции с Россией в нынешних условиях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния