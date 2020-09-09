https://ria.ru/20200909/prokuratura-1576997813.html

Краснов пообещал кадровые изменения в Генпрокуратуре

Генеральный прокурор России Игорь Краснов пообещал, что кадровые перестановки в ведомстве продолжатся - уйдут те, кто не соответствуют должности. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:05

2020-09-09T17:05

2020-09-09T17:08

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

политика

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a> пообещал, что кадровые перестановки в <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF" target="_blank">ведомстве</a> продолжатся - уйдут те, кто не соответствуют должности."Безусловно, кадровые изменения есть и они будут продолжаться. Мы расстаемся с теми, кто не соответствует своей должности по тем или иным критериям", - сказал Краснов в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>".

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, политика