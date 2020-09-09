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Большая пресс-конференция Путина в декабре планируется в очном формате
Большая пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:49
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дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Большая пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Мы пока планируем ее в живом формате. Но мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока планируется как обычно — заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря", — сказал он.По словам пресс-секретаря, в Кремле намерены добавить к пресс-конференции элементы прямой линии с президентом, которую в этом году решили не проводить.
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РИА Новости
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Большая пресс-конференция Путина в декабре планируется в очном формате

12:49 09.09.2020 (обновлено: 14:02 09.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Большая пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Мы пока планируем ее в живом формате. Но мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока планируется как обычно — заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря", — сказал он.
По словам пресс-секретаря, в Кремле намерены добавить к пресс-конференции элементы прямой линии с президентом, которую в этом году решили не проводить.
Большие пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
19 декабря 2019, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
26110016
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