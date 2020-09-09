https://ria.ru/20200909/press-konferentsiya-1576979408.html

Большая пресс-конференция Путина в декабре планируется в очном формате

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:49

2020-09-09T12:49

2020-09-09T14:02

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Большая пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Мы пока планируем ее в живом формате. Но мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока планируется как обычно — заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря", — сказал он.По словам пресс-секретаря, в Кремле намерены добавить к пресс-конференции элементы прямой линии с президентом, которую в этом году решили не проводить.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика