https://ria.ru/20200909/press-konferentsiya-1576979408.html
Большая пресс-конференция Путина в декабре планируется в очном формате
Большая пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:49
2020-09-09T12:49
2020-09-09T14:02
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Большая пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Мы пока планируем ее в живом формате. Но мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока планируется как обычно — заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря", — сказал он.По словам пресс-секретаря, в Кремле намерены добавить к пресс-конференции элементы прямой линии с президентом, которую в этом году решили не проводить.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Большая пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Мы пока планируем ее в живом формате. Но мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока планируется как обычно — заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря", — сказал он.
По словам пресс-секретаря, в Кремле намерены добавить к пресс-конференции элементы прямой линии с президентом, которую в этом году решили не проводить.