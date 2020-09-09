Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/pozhar-1577000998.html
В Ростове-на-Дону загорелась гостиница
Почти 70 человек эвакуированы из гостиницы Radisson Blu Rostov-on-Don из-за задымления кровли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:55
2020-09-09T17:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_6424ecc4f89bfa0ce53392a26f62cd75.jpg
<strong>ВОЛГОГРАД, 9 сен – РИА Новости.</strong> Почти 70 человек эвакуированы из гостиницы Radisson Blu Rostov-on-Don из-за задымления кровли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило около 17.00. По данным управления, площадь пожара составляет 120 квадратных метров.Отмечается, что на тушении работают 87 человек и 32 единицы техники.
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bd641e3a481f4d866def5f527a38e31d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону загорелась гостиница

17:55 09.09.2020
1758
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 сен – РИА Новости. Почти 70 человек эвакуированы из гостиницы Radisson Blu Rostov-on-Don из-за задымления кровли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило около 17.00. По данным управления, площадь пожара составляет 120 квадратных метров.
"По прибытии пожарных подразделений - задымление из-под кровли, открытого огня нет. Проводится эвакуация… Эвакуировано 67 человек", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на тушении работают 87 человек и 32 единицы техники.
Пожарная безопасность в общественных местах - РИА Новости, 1920, 30.03.2018
30 марта 2018, 08:00
Пожарная безопасность в общественных местах
220440
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Жительница Сибири подожгла 11 автомобилей в Сочи
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская выступила за хорошие отношения Белоруссии с Россией
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
В России официально ликвидировали Минкавказ
Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
Джигурда отправил Добровинскому письмо с раскраской
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве
Посол Германии прокомментировал визит в МИД из-за ситуации с Навальным
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов рассказал о первой ночи в СИЗО
Американский эсминец USS Stethem в Южно-Китайском море
Китай обвинил США в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море
Разработка вакцины от коронавируса
Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса
Российские рубли
В Москве будут судить лжецелителя за хищение более 45 миллионов рублей
Официальный интернет-портал государственных услуг
Россияне смогут подписывать документы через портал госуслуг
Автомобиль скорой помощи
В Дагестане невеста умерла в день свадьбы
Отдых горожан в Москве
Чернышенко предложил продлить программу кешбэка за туры по России
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Краснов заявил об изменении структуры коррупции в России
Эскалатор в Московском метрополитене
В Москве девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в метро
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Тихановская рассказала, в каком случае оппозиция попросит помощи ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния