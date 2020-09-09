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В Ростове-на-Дону загорелась гостиница
Почти 70 человек эвакуированы из гостиницы Radisson Blu Rostov-on-Don из-за задымления кровли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:55
2020-09-09T17:55
2020-09-09T17:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 9 сен – РИА Новости.</strong> Почти 70 человек эвакуированы из гостиницы Radisson Blu Rostov-on-Don из-за задымления кровли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило около 17.00. По данным управления, площадь пожара составляет 120 квадратных метров.Отмечается, что на тушении работают 87 человек и 32 единицы техники.
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия