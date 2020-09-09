Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/pogoda-1576992925.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:55
2020-09-09T15:55
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_817e7ad88d8afdfcb53225e4117821ec.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду действует в Москве до 22.00 10 сентября и Московской области с 09.00 10 сентября до 10.00 11 сентября.
https://realty.ria.ru/20200908/spetstekhnika-1576942136.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c067300f8854006420ee91283ebe7d0e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

15:55 09.09.2020
735
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду действует в Москве до 22.00 10 сентября и Московской области с 09.00 10 сентября до 10.00 11 сентября.
Работы по замене асфальта на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 15:42Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Спецтехника Москвы готова к осенне-зимнему периоду
111200
Обсудить 0
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время видеообращения к участникам Московского финансового форума
Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке
Представители ОБСЕ в Донбассе
Донбасс предложил провести инспекцию в "серой зоне"
Алексей Навальный
В ФРГ заявили, что Москва, а не Берлин владеет информацией по Навальному
Питьевая вода в бутылке
Маркировку питьевой воды хотят сделать обязательной с 2021 года
Заседание Верховной рады Украины
В партии Зеленского назвали детей в Донбассе "немытыми и нечесаными"
Немецкий посол покинул МИД РФ без комментариев для прессы
Вызванный в МИД посол Германии покинул здание спустя два часа
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Заместителя главного пристава Москвы нашли мертвым
Актер Михаил Ефремов
Бывшую жену Ефремова возмутила работа Пашаева
Эскалатор в Московском метрополитене
В Москве девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе в метро
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве
Ученые назвали необычный фактор, увеличивающий продолжительность жизни
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова рассказала о последствиях удаления опухоли
Пират
Посольство России в Нигерии подтвердило похищение россиян пиратами
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов рассказал о первой ночи в СИЗО
Режиссер Андрей Кончаловский
Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на "Оскар"
Петербуржец с топором
Россиянин с топором устроил в магазине "акцию" бесплатной раздачи товаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
22:29В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
22:23Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Лента новостейМолния