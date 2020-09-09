https://ria.ru/20200909/pogoda-1576992925.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:55
2020-09-09T15:55
2020-09-09T15:55
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду действует в Москве до 22.00 10 сентября и Московской области с 09.00 10 сентября до 10.00 11 сентября.
https://realty.ria.ru/20200908/spetstekhnika-1576942136.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество