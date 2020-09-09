https://ria.ru/20200909/pogoda-1576992925.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:55

2020-09-09T15:55

2020-09-09T15:55

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_817e7ad88d8afdfcb53225e4117821ec.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду действует в Москве до 22.00 10 сентября и Московской области с 09.00 10 сентября до 10.00 11 сентября.

https://realty.ria.ru/20200908/spetstekhnika-1576942136.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество