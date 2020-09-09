https://ria.ru/20200909/podzhog-1576991442.html

Россиянин сжег две дачи ради эффектного видео для соцсетей

Россиянин из города Прокопьевска Кемеровской области поджег две дачи, снимая видео для Интернета. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:43

2020-09-09T16:43

2020-09-09T16:43

прокопьевск

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Россиянин из города <a href="https://ria.ru/location_Prokopevsk" target="_blank">Прокопьевска</a> Кемеровской области поджег две дачи, снимая видео для Интернета. Об этом<a href="https://42.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21096508/"> сообщает</a> ГУ МВД России по региону. В полицию города обратились жители садового товарищества "Зиминка", которые сообщили о возгорании нескольких домов. Предварительная сумма ущерба составила 550 тысяч рублей. Полицейские задержали 18-летнего юношу, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, которого ранее видели местные жители возле горящих домов. "Задержанный признался, что он намеренно устроил погром и поджоги чужого имущества для того, чтобы снять эффектное видео и выложить в Интернет", — сообщила пресс-служба ГУ МВД. Молодой человек также рассказал, что он начинающий YouTube-блогер.В результате правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по статье "Умышленное уничтожение имущества". Это грозит прокопчанину сроком до 5 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20200907/pozhar-1576876566.html

прокопьевск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокопьевск