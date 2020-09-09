Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200909/otzyvy-1576930229.html
В Сети появились первые отзывы критиков о фильме "Энола Холмс"
В Сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме Гарри Бредбира "Энола Холмс", основанного на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T00:41
2020-09-09T00:41
культура
фильмы 2020
генри кавилл
милли бобби браун
кино и сериалы
новости культуры
netflix
шерлок холмс
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573520186_266:0:1756:838_1400x0_80_0_0_fff308ffdeedd7cc4057f9bac7ca10d7.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>В Сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме Гарри Бредбира "Энола Холмс", основанного на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс"). Главные роли в нем исполнили Милли Бобби Браун, Генри Кавилл и Сэм Клафлин.Так, на сайте-аггрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, лента <a href="https://www.rottentomatoes.com/m/enola_holmes" target="_blank">получила</a> 88% "свежести" от критиков – этот результат считается высоким (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных оценок и больше).В основном, авторы рецензий писали об игре Милли Бобби Браун, звезде научно-фантастического сериала "Очень странные дела"."Когда я смотрю, как Милли Бобби Браун играет сестру-подростка Шерлока Холмса в этой веселой адаптации романов Нэнси Спрингер, на душе становится хорошо", – заявил Эд Поттон из издания The Times. "Главная героиня успешно становится частью мира Шерлока Холмса, а затем убеждает юных зрителей в том, что Энола не должна ограничиваться границами этого мира", – поделился впечатлением от просмотра Джон Дефор из The Hollywood Reporter. Большинство критиков сошлось в общем мнении, что авантюрная, веселая, комедийная и душевная история "Энола Холмс" особенно должна понравиться подросткам и молодежи. "Этот фильм хорошо бы смотреть на большом экране в кинотеатре, но он также идеально подходит для семейного просмотра дома", – написал Джош Белл.Действие в ленте происходит в 1884 году. Энола Холмс (Браун) просыпается в день своего 16-летия и обнаруживает, что ее мама (Хелен Бонэм Картер) пропала. Старшие братья Шерлок (Генри Кавилл) и Майкрофт (Сэм Клафлин) встречают ее на вокзале и планируют отправить сестру в школу-пансион, но она сбегает в Лондон, чтобы найти мать. Энола становится самостоятельным суперсыщиком, и теперь пытается разгадать опасную тайну, связанную с загадочным молодым лордом.Премьера "Энолы Холмс" состоится на стриминговой платформе Netflix 23 сентября.
https://ria.ru/20200906/mulan-1576789698.html
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573520186_452:0:1569:838_1400x0_80_0_0_f9525fb1b44f161a62eab1eda4c02292.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фильмы 2020, генри кавилл, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шерлок холмс, лондон

В Сети появились первые отзывы критиков о фильме "Энола Холмс"

00:41 09.09.2020
3822
© NetflixКадр из фильма "Энола Холмс"
Кадр из фильма Энола Холмс - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Netflix
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме Гарри Бредбира "Энола Холмс", основанного на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс"). Главные роли в нем исполнили Милли Бобби Браун, Генри Кавилл и Сэм Клафлин.
Так, на сайте-аггрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, лента получила 88% "свежести" от критиков – этот результат считается высоким (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных оценок и больше).
В основном, авторы рецензий писали об игре Милли Бобби Браун, звезде научно-фантастического сериала "Очень странные дела".

"С остроумием и обаянием Милли Бобби Браун фильм "Энола Холмс" может стать новой детективной франшизой", – уверен Даниэль Сольцман.

"Когда я смотрю, как Милли Бобби Браун играет сестру-подростка Шерлока Холмса в этой веселой адаптации романов Нэнси Спрингер, на душе становится хорошо", – заявил Эд Поттон из издания The Times.
"Главная героиня успешно становится частью мира Шерлока Холмса, а затем убеждает юных зрителей в том, что Энола не должна ограничиваться границами этого мира", – поделился впечатлением от просмотра Джон Дефор из The Hollywood Reporter.
Большинство критиков сошлось в общем мнении, что авантюрная, веселая, комедийная и душевная история "Энола Холмс" особенно должна понравиться подросткам и молодежи.

"Энола Холмс" – это увлекательное путешествие с главной героиней, которое нужно нам всем прямо сейчас. Она смелая, забавная и более чем саркастичная", – считает Рэйчел Вагнер.

"Этот фильм хорошо бы смотреть на большом экране в кинотеатре, но он также идеально подходит для семейного просмотра дома", – написал Джош Белл.
Действие в ленте происходит в 1884 году. Энола Холмс (Браун) просыпается в день своего 16-летия и обнаруживает, что ее мама (Хелен Бонэм Картер) пропала. Старшие братья Шерлок (Генри Кавилл) и Майкрофт (Сэм Клафлин) встречают ее на вокзале и планируют отправить сестру в школу-пансион, но она сбегает в Лондон, чтобы найти мать. Энола становится самостоятельным суперсыщиком, и теперь пытается разгадать опасную тайну, связанную с загадочным молодым лордом.
Премьера "Энолы Холмс" состоится на стриминговой платформе Netflix 23 сентября.
Постер к фильму Мулан студии Disney - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 02:42Культура
В Сети появились первые отзывы критиков на фильм “Мулан”
010015
Культурафильмы 2020Генри КавиллМилли Бобби БраунКино и сериалыНовости культурыNetflixШерлок ХолмсЛондон
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
Актриса Кристина Асмус
"Опять разделась на камеру": Асмус удивила поклонников новым видео
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина
Президент США Дональд Трамп
Экс-адвокат Трампа считает, что тот завидовал Обаме
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Автомобиль Прокуратуры России
Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
Военные учения вооруженных сил Греции и ОАЭ недалеко от греческого острова Крит
Союзники по НАТО готовят войну Германии и США
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии ГА ООН
Космический аппарат серии Экспресс
Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Акции Tesla рухнули
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
В Москве при пожаре в квартире погиб человек
Истребитель МиГ-29
Российский МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Актер Юрий Назаров
Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Белорусский оппозиционер рассказал, что Колесникову силой сажали в машину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
10:32"Ведомости": замглавы Минэнерго задержали по подозрению в мошенничестве
10:32Неизвестные в штабе Бабарико не пустили милиционеров на место обыска
10:31Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
Лента новостейМолния