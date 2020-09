https://ria.ru/20200909/otzyvy-1576930229.html

В Сети появились первые отзывы критиков о фильме "Энола Холмс"

В Сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме Гарри Бредбира "Энола Холмс", основанного на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T00:41

2020-09-09T00:41

2020-09-09T00:41

культура

фильмы 2020

генри кавилл

милли бобби браун

кино и сериалы

новости культуры

netflix

шерлок холмс

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573520186_266:0:1756:838_1400x0_80_0_0_fff308ffdeedd7cc4057f9bac7ca10d7.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>В Сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме Гарри Бредбира "Энола Холмс", основанного на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс"). Главные роли в нем исполнили Милли Бобби Браун, Генри Кавилл и Сэм Клафлин.Так, на сайте-аггрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, лента <a href="https://www.rottentomatoes.com/m/enola_holmes" target="_blank">получила</a> 88% "свежести" от критиков – этот результат считается высоким (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных оценок и больше).В основном, авторы рецензий писали об игре Милли Бобби Браун, звезде научно-фантастического сериала "Очень странные дела"."Когда я смотрю, как Милли Бобби Браун играет сестру-подростка Шерлока Холмса в этой веселой адаптации романов Нэнси Спрингер, на душе становится хорошо", – заявил Эд Поттон из издания The Times. "Главная героиня успешно становится частью мира Шерлока Холмса, а затем убеждает юных зрителей в том, что Энола не должна ограничиваться границами этого мира", – поделился впечатлением от просмотра Джон Дефор из The Hollywood Reporter. Большинство критиков сошлось в общем мнении, что авантюрная, веселая, комедийная и душевная история "Энола Холмс" особенно должна понравиться подросткам и молодежи. "Этот фильм хорошо бы смотреть на большом экране в кинотеатре, но он также идеально подходит для семейного просмотра дома", – написал Джош Белл.Действие в ленте происходит в 1884 году. Энола Холмс (Браун) просыпается в день своего 16-летия и обнаруживает, что ее мама (Хелен Бонэм Картер) пропала. Старшие братья Шерлок (Генри Кавилл) и Майкрофт (Сэм Клафлин) встречают ее на вокзале и планируют отправить сестру в школу-пансион, но она сбегает в Лондон, чтобы найти мать. Энола становится самостоятельным суперсыщиком, и теперь пытается разгадать опасную тайну, связанную с загадочным молодым лордом.Премьера "Энолы Холмс" состоится на стриминговой платформе Netflix 23 сентября.

https://ria.ru/20200906/mulan-1576789698.html

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, генри кавилл, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шерлок холмс, лондон