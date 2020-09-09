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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/oppozitsiya-1577006312.html
Член КС оппозиции оценил перспективы вернуться в Белоруссию
Исполнительный секретарь Координационного совета Белоруссии Иван Кравцов заявил, что при попытке возвращения на родину его либо не пустят в страну, либо... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:31
2020-09-09T19:31
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
белоруссия
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Исполнительный секретарь Координационного совета Белоруссии Иван Кравцов заявил, что при попытке возвращения на родину его либо не пустят в страну, либо арестуют.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
https://ria.ru/20200909/zaderzhanie-1576999389.html
Наивные люди... Они думают, что смогут ещё долго быть "личными гостями" президента Польши, премьера Литва и канцлера Германии и кататься на больших кортежах по столицам приютивших стран... Скоро ими наиграются. Они перестанут быть интересными для своих хозяев. :-/
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белоруссия
киев
украина
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мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, киев, украина, в мире

Член КС оппозиции оценил перспективы вернуться в Белоруссию

19:31 09.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре "Укринформ
Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре Укринформ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Исполнительный секретарь Координационного совета Белоруссии Иван Кравцов заявил, что при попытке возвращения на родину его либо не пустят в страну, либо арестуют.
"Мы совершенно понимаем все риски. Скорее всего, нас либо не пустят в страну, либо мы будем задержаны. Это касается вопроса о том, почему не завтра (вернемся на родину – ред.). С другой стороны, когда мы будем возвращаться, мы хотим воспользоваться этим максимально и сделать очередной неожиданный ход. Надеемся очень удивить президента, у которого скоро истекают полномочия", - сказал Кравцов в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером. Он отказался рассказать, о каком неожиданном ходе идет речь.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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54100419
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоБелоруссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Наивные люди... Они думают, что смогут ещё долго быть "личными гостями" президента Польши, премьера Литва и канцлера Германии и кататься на больших кортежах по столицам приютивших стран... Скоро ими наиграются. Они перестанут быть интересными для своих хозяев. :-/
9 сентября, 19:38
Владислав ЛеончукВладислав Леончук
1400000
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