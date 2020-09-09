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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/oppozitsiya-1576972948.html
Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
Возможное задержание члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака говорит о том, что в Белоруссии разгромлена не только сама эта структура,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:17
2020-09-09T11:17
протесты в белоруссии
максим знак
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Возможное задержание члена президиума Координационного совета оппозиции <a href="https://ria.ru/person_maksim-znak" target="_blank">Максима Знака</a> говорит о том, что в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> разгромлена не только сама эта структура, но и все ядро лидеров протестного мнения в этой стране, считает эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец.Ранее штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_viktor-babariko" target="_blank">Виктора Бабарико</a> сообщил о возможном задержании члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака. Знак не выходит на связь."Координационный совет существенной роли не играл, это был некий клуб, структура, которая пыталась вести диалог с властью, с Лукашенко, который, как мы видим, отверг любые возможности для диалога с кем-либо. Роль Координационного совета незначительна, главное, что протесты никуда не схлынут, может, будут даже усиливаться из-за того, что происходит такое давление", - сказал Болкунец.По мнению политолога, Знак "вряд ли будет выдворен из Белоруссии, какое-то время он проведет в тюрьме".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576966753.html
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максим знак, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции

11:17 09.09.2020
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© Страница Виктора Бабарико на YoutubeСкриншот видео от юриста Максима Знака
Скриншот видео от юриста Максима Знака - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Страница Виктора Бабарико на Youtube
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Возможное задержание члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака говорит о том, что в Белоруссии разгромлена не только сама эта структура, но и все ядро лидеров протестного мнения в этой стране, считает эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец.
Ранее штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил о возможном задержании члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака. Знак не выходит на связь.

"Можно говорить о том, что разгромлено, я бы брал не только Координационный совет, но и вообще все ядро лидеров протестного мнения в Белоруссии, которые так или иначе могли что-то высказывать, заявлять, действовать. Таким образом, Александр Лукашенко, разгромил актив, с другой стороны, пытается запугать общество, что не стоит заниматься политикой", - заявил Болкунец РИА Новости.

"Координационный совет существенной роли не играл, это был некий клуб, структура, которая пыталась вести диалог с властью, с Лукашенко, который, как мы видим, отверг любые возможности для диалога с кем-либо. Роль Координационного совета незначительна, главное, что протесты никуда не схлынут, может, будут даже усиливаться из-за того, что происходит такое давление", - сказал Болкунец.
По мнению политолога, Знак "вряд ли будет выдворен из Белоруссии, какое-то время он проведет в тюрьме".
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко
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Протесты в БелоруссииМаксим ЗнакВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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11:17В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
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