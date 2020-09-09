https://ria.ru/20200909/oppozitsiya-1576972948.html

Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции

Возможное задержание члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака говорит о том, что в Белоруссии разгромлена не только сама эта структура,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:17

2020-09-09T11:17

2020-09-09T11:17

протесты в белоруссии

максим знак

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Возможное задержание члена президиума Координационного совета оппозиции <a href="https://ria.ru/person_maksim-znak" target="_blank">Максима Знака</a> говорит о том, что в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> разгромлена не только сама эта структура, но и все ядро лидеров протестного мнения в этой стране, считает эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец.Ранее штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_viktor-babariko" target="_blank">Виктора Бабарико</a> сообщил о возможном задержании члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака. Знак не выходит на связь."Координационный совет существенной роли не играл, это был некий клуб, структура, которая пыталась вести диалог с властью, с Лукашенко, который, как мы видим, отверг любые возможности для диалога с кем-либо. Роль Координационного совета незначительна, главное, что протесты никуда не схлынут, может, будут даже усиливаться из-за того, что происходит такое давление", - сказал Болкунец.По мнению политолога, Знак "вряд ли будет выдворен из Белоруссии, какое-то время он проведет в тюрьме".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576966753.html

https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576944074.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим знак, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире