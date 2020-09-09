Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Возможное задержание члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака говорит о том, что в Белоруссии разгромлена не только сама эта структура, но и все ядро лидеров протестного мнения в этой стране, считает эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец.
Ранее штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил о возможном задержании члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака. Знак не выходит на связь.
"Можно говорить о том, что разгромлено, я бы брал не только Координационный совет, но и вообще все ядро лидеров протестного мнения в Белоруссии, которые так или иначе могли что-то высказывать, заявлять, действовать. Таким образом, Александр Лукашенко, разгромил актив, с другой стороны, пытается запугать общество, что не стоит заниматься политикой", - заявил Болкунец РИА Новости.
"Координационный совет существенной роли не играл, это был некий клуб, структура, которая пыталась вести диалог с властью, с Лукашенко, который, как мы видим, отверг любые возможности для диалога с кем-либо. Роль Координационного совета незначительна, главное, что протесты никуда не схлынут, может, будут даже усиливаться из-за того, что происходит такое давление", - сказал Болкунец.
По мнению политолога, Знак "вряд ли будет выдворен из Белоруссии, какое-то время он проведет в тюрьме".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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