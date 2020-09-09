Круглый стол по итогам приема в колледжи России
14:19 09.09.2020 (обновлено: 17:13 09.09.2020)
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14 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол на тему: "Итоги приема в колледжи России – 2020".
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К участию приглашены:
- директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор НЕУМЫВАКИН;
- министр образования Новгородской области Евгения СЕРЕБРЯКОВА;
- министр культуры Новосибирской области Наталья ЯРОСЛАВЦЕВА;
- начальник Департамента профессионального образования Томской области Юрий КАЛИНЮК;
- начальник Управления развития профессионального образования МИИТ Алексей ОВЧИННИКОВ;
- заместитель директора – начальник Управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры Александр ГОМЗЯК.
Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Как повлияла пандемия на выбор абитуриентов? Продолжают ли выпускники школ отдавать предпочтение колледжам, а не вузам? Каковы тренды приемной кампании 2020? На какие специальности и профессии зафиксированы самые высокие проходные баллы и самый большой конкурс?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор НЕУМЫВАКИН;
- министр образования Новгородской области Евгения СЕРЕБРЯКОВА;
- министр культуры Новосибирской области Наталья ЯРОСЛАВЦЕВА;
- начальник Департамента профессионального образования Томской области Юрий КАЛИНЮК;
- начальник Управления развития профессионального образования МИИТ Алексей ОВЧИННИКОВ;
- заместитель директора – начальник Управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры Александр ГОМЗЯК.
Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Как повлияла пандемия на выбор абитуриентов? Продолжают ли выпускники школ отдавать предпочтение колледжам, а не вузам? Каковы тренды приемной кампании 2020? На какие специальности и профессии зафиксированы самые высокие проходные баллы и самый большой конкурс?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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