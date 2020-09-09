https://ria.ru/20200909/obrazovanie-1576986354.html

Круглый стол по итогам приема в колледжи России

14 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол на тему: "Итоги приема в колледжи России – 2020".

2020-09-09T14:19

2020-09-09T14:19

2020-09-09T17:13

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1576986354.jpg?1599660812

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200914/952894773.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>К участию приглашены:</strong><br>- директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор НЕУМЫВАКИН;<br>- министр образования Новгородской области Евгения СЕРЕБРЯКОВА;<br>- министр культуры Новосибирской области Наталья ЯРОСЛАВЦЕВА;<br>- начальник Департамента профессионального образования Томской области Юрий КАЛИНЮК;<br>- начальник Управления развития профессионального образования МИИТ Алексей ОВЧИННИКОВ;<br>- заместитель директора – начальник Управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры Александр ГОМЗЯК.<br><br>Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.<br><br>Как повлияла пандемия на выбор абитуриентов? Продолжают ли выпускники школ отдавать предпочтение колледжам, а не вузам? Каковы тренды приемной кампании 2020? На какие специальности и профессии зафиксированы самые высокие проходные баллы и самый большой конкурс?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы