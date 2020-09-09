https://ria.ru/20200909/oblozhka-1577000619.html

Россиянка украсила обложку австралийского Playboy

Российская модель Екатерина Асташенкова появилась на обложке австралийской версии журнала Playboy. Об этом она сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:50

2020-09-09T17:50

2020-09-09T17:50

шоу-бизнес

playboy

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Российская модель Екатерина Асташенкова появилась на обложке австралийской версии журнала <a href="https://ria.ru/product_Playboy" target="_blank">Playboy</a>. Об этом она сообщила в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEmYTLuANur/" target="_blank">Instagram</a>.На снимке, который украсит сентябрьский номер издания, девушка позирует топлес, с убранными в хвост волосами и легким макияжем. "Я даже не могла себе этого представить!" — подписала пост Асташенкова. По словам модели, появление на обложке Playboy было ее давней мечтой. "Бережно хранила и взращивала это желание глубоко внутри себя и боялась... Правда, чего? Непонятно! Ведь бояться нечего. В результате оказывается, что мы сами создаем себе границы этими стереотипами, навязанными извне", — добавила она. Подписчикам обложка нового номера пришлась по душе. Они порадовались, что Асташенкова осуществила мечту и обратили внимание на ее проникновенный взгляд на фото."Взгляд неотразим", — отметила ekaterinaa_k_k."Супер! Мы очень и очень рады! Пусть все мечты исполняются! У тебя есть цель и вера!" — поздравила модель gorbunova572."Красавица!" — написала anatomy_of_art_."Катюша моя, как же я безумно рада за тебя!!! Ты бомбическая красотка! Продолжай идти за мечтой!” — прокомментировала rozzzi.Екатерина Асташенкова известна как представительница России в финале мирового конкурса "Top Model of the World 2018". В нем она вошла в топ-16 и завоевала титул "Miss Globe". Также участвовала в шоу "Кастинг Такси" и международном фестивале "Меридианы Тихого".

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, playboy