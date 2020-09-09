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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20200909/nutritsiolog-1576971398.html
"Правда тела". Когда нельзя идти к нутрициологу
Рассказывает про правильное питание, помогает выстроить рацион и развеивает мифы о совместимости продуктов. Что за модная сегодня специализация — нутрициолог? Чем он отличается от диетолога? Какое у него должно быть образование? Кому из них можно верить, а чьих советов лучше остерегаться? А может, лучше всё-таки (пока не поздно) на приём к врачу?
2020-09-09T12:00
2020-09-09T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Когда нельзя идти к нутрициологу
Рассказывает про правильное питание, помогает выстроить рацион и развеивает мифы о совместимости продуктов. Что за модная сегодня специализация — нутрициолог? Чем он отличается от диетолога? Какое у него должно быть образование? Кому из них можно верить, а чьих советов лучше остерегаться? А может, лучше всё-таки (пока не поздно) на приём к врачу?
Что изучает нутрициолог? Может ли он вести группы по похудению? А отправлять на анализы и ставить диагнозы? А помочь выстроить рацион? Чем могут навредить горе-нутрициологи без медицинского образования? Худеть лучше все-таки с диетологом?Объясняет диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады <a href="https://www.instagram.com/nefedova.dietolog/" target="_blank">Наталья Нефёдова</a>:<strong>01:20 </strong>Кто такие нутрициологи, должны ли они иметь медицинское образование?<strong>03:30</strong> Может консультировать, но не может лечить: как это работает?<strong>06:20</strong> Питание в школе, колонка в журнале, научные исследования. Что может делать нутрициолог?<strong>10:00</strong> "Не ешьте фрукты на голодный желудок, не пейте воду во время еды". Чем опасны нутрициологи без медицинского образования? <strong>16:50</strong> "Микроскопическими шагами продвигать к здоровью": задачи диетологов и нутрициологов<strong>18:50</strong> Вопрос от слушателя: еда на ночь и перекусы<strong>22:40</strong> Тарелка, радуга, пирамида — гайдлайны по питанию в разных странах<strong>24:30</strong> Авокадо, семена чиа, булгур или гречка, сметана, творог. Почему нет гайдлайна по русской кухне? Подкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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"Правда тела". Когда нельзя идти к нутрициологу

12:00 09.09.2020
387
Правда тела
"Правда тела". Когда нельзя идти к нутрициологу
Вчера, 12:00
Рассказывает про правильное питание, помогает выстроить рацион и развеивает мифы о совместимости продуктов. Что за модная сегодня специализация — нутрициолог? Чем он отличается от диетолога? Какое у него должно быть образование? Кому из них можно верить, а чьих советов лучше остерегаться? А может, лучше всё-таки (пока не поздно) на приём к врачу?
Что изучает нутрициолог? Может ли он вести группы по похудению? А отправлять на анализы и ставить диагнозы? А помочь выстроить рацион? Чем могут навредить горе-нутрициологи без медицинского образования? Худеть лучше все-таки с диетологом?
Объясняет диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова:
01:20 Кто такие нутрициологи, должны ли они иметь медицинское образование?
03:30 Может консультировать, но не может лечить: как это работает?
06:20 Питание в школе, колонка в журнале, научные исследования. Что может делать нутрициолог?
10:00 "Не ешьте фрукты на голодный желудок, не пейте воду во время еды". Чем опасны нутрициологи без медицинского образования?
16:50 "Микроскопическими шагами продвигать к здоровью": задачи диетологов и нутрициологов
18:50 Вопрос от слушателя: еда на ночь и перекусы
22:40 Тарелка, радуга, пирамида — гайдлайны по питанию в разных странах
24:30 Авокадо, семена чиа, булгур или гречка, сметана, творог. Почему нет гайдлайна по русской кухне?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж Андрея Темнова
Редактор Ксения Драницина
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Правда телаПодкаст
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