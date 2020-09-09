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Стенд Новикомбанка признан лучшим на форуме "Армия-2020"
Новикомбанк стал победителем конкурса на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в номинации "Экспозиция форума". По мнению организаторов Форума,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:15
2020-09-09T16:15
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 9 сен - Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Novikombank" target="_blank">Новикомбанк</a> стал победителем конкурса на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в номинации "Экспозиция форума". По мнению организаторов Форума, стенд Новикомбанка стал одной из наиболее технологичных, инновационных и ярких экспозиций выставки. В формате масштабной интерактивной презентации Новикомбанк представил информацию о национальных проектах, а также проектов по диверсификации, в финансировании которых он принимает активное участие как опорный банк Госкорпорации Ростех. Площадь эксклюзивного стенда составила 195 квадратных метров. Ярким футуристическим решением экспозиции стал 12-метровый экран с интерактивным контентом, управляемым с тач-панели. Архитектурное решение стенда было выполнено в сочетании стилей high-tech и классического минимализма. Урбанистический дизайн с элементами из стекла, металла и бетона был органично дополнен теплыми деревянными тонами и гипсовыми барельефами.Стенд Новикомбанка стал точкой притяжения для посетителей форума. Здесь можно было получить информацию о деятельности банка и обсудить возможности для сотрудничества, а также проконсультироваться у представителей банка по финансовым продуктам и услугам. Для того, чтобы обеспечить санитарную безопасность посетителей, на стенде были установлены световые пилоны с встроенными санитайзерами.На стенде была организована площадка для проведения переговоров и подписания соглашений. Всего во время форума Новикомбанк подписал соглашения на сумму более чем 150 миллиардов рублей. В рамках деловой программы стенд Новикомбанка посетили генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководители крупнейших российских предприятий, представители федеральных и региональных органов власти. Новикомбанк выступил генеральным финансовым партнером международного военно-технического форума "Армия-2020". Форум проходил с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", аэродроме Кубинка, а также еще на 66 других площадках. Мероприятие посетили почти 1,5 миллиона гостей. В форуме приняли участие делегации из 92 стран.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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пресс-релизы

Стенд Новикомбанка признан лучшим на форуме "Армия-2020"

16:15 09.09.2020
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© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Стенд Новикомбанка на форуме "Армия-2020"
Стенд Новикомбанка на форуме Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
МОСКВА, 9 сен - Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Новикомбанк стал победителем конкурса на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в номинации "Экспозиция форума". По мнению организаторов Форума, стенд Новикомбанка стал одной из наиболее технологичных, инновационных и ярких экспозиций выставки.
В формате масштабной интерактивной презентации Новикомбанк представил информацию о национальных проектах, а также проектов по диверсификации, в финансировании которых он принимает активное участие как опорный банк Госкорпорации Ростех. Площадь эксклюзивного стенда составила 195 квадратных метров. Ярким футуристическим решением экспозиции стал 12-метровый экран с интерактивным контентом, управляемым с тач-панели. Архитектурное решение стенда было выполнено в сочетании стилей high-tech и классического минимализма. Урбанистический дизайн с элементами из стекла, металла и бетона был органично дополнен теплыми деревянными тонами и гипсовыми барельефами.
Стенд Новикомбанка стал точкой притяжения для посетителей форума. Здесь можно было получить информацию о деятельности банка и обсудить возможности для сотрудничества, а также проконсультироваться у представителей банка по финансовым продуктам и услугам. Для того, чтобы обеспечить санитарную безопасность посетителей, на стенде были установлены световые пилоны с встроенными санитайзерами.
На стенде была организована площадка для проведения переговоров и подписания соглашений. Всего во время форума Новикомбанк подписал соглашения на сумму более чем 150 миллиардов рублей. В рамках деловой программы стенд Новикомбанка посетили генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководители крупнейших российских предприятий, представители федеральных и региональных органов власти.
Новикомбанк выступил генеральным финансовым партнером международного военно-технического форума "Армия-2020". Форум проходил с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", аэродроме Кубинка, а также еще на 66 других площадках. Мероприятие посетили почти 1,5 миллиона гостей. В форуме приняли участие делегации из 92 стран.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
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Пресс-релизы
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