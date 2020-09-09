https://ria.ru/20200909/nerazberikha-1577010462.html

Российских туристов возмутило название отеля в Турции

Российские туристы возмутились из-за ситуации с названием турецкого отеля и обвинили туроператора в "разводе", пишет портал TourDom.ru. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T21:47

2020-09-09T21:47

2020-09-09T23:31

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Российские туристы возмутились из-за ситуации с названием турецкого отеля и обвинили туроператора в "разводе", пишет портал <a href="https://www.tourdom.ru/news/podumaesh-pustyachok-nerazberikha-s-nazvaniem-otelya-vyzvala-vozmushchenie-turistov-v-turtsii.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">TourDom.ru</a>.Как сообщается, причиной недовольства россиян стало несоответствие информации об отеле с фактическим местом проживания на территории турецкой <a href="http://ria.ru/location_Alanja/" target="_blank" data-auto="true">Аланьи</a>. Как заявляют туристы, в стране есть несколько гостиниц с похожим названием, а туроператор, по их словам, намеренно убрал из названия в своих ваучерах три уточняющих место слова."Гости скандалят, некоторые отказываются заселяться и требуют поселить их в ту гостиницу, которую им продавали. Разборки на ресепшен можно наблюдать каждый день", — рассказала порталу представительница компании, назвав при этом ситуацию с названиями "пустячком".В пресс-службе одного из турагентств пояснили TourDom, что неразбериха возникла из-за проблем с самими объектами: в частности, один из отелей, связанных со скандалом, сейчас вовсе не принимает постояльцев. Уточняется, что с каждым клиентом оператор старается решить вопрос в индивидуальном порядке.

https://ria.ru/20200909/turtsiya-1576995959.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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