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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576991494.html
В ФРГ заявили, что Москва, а не Берлин владеет информацией по Навальному
Россия, а не Германия располагает информацией, которая необходима для прояснения произошедшего с блогером Алексеем Навальным, заявила заместитель официального... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:43
2020-09-09T15:59
госпитализация алексея навального
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Россия, а не Германия располагает информацией, которая необходима для прояснения произошедшего с блогером Алексеем Навальным, заявила заместитель официального представителя кабмина Мартина Фиц. Ранее Москва неоднократно заявляла о том, что заинтересована в расследовании, но до сих пор не получила ответ на запрос о правовой помощи от немецкой стороны."Речь идет о том, что у России сейчас есть информация, которая необходима, а не у Германии. Поэтому Россия должна дать разъяснения по этому делу", - заявил он на брифинге в среду.Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду назвал неприемлемым тон, которым Берлин озвучивает свою позицию по делу Навального, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что "все большее впечатление, что они (немецкие власти) в силу каких-то политических соображений уходят от этого сотрудничества".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявляло со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576986681.html
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576977304.html
а почему Россия должна давать разъяснения Германии? Событие было НА территории России, случилось С гражданином России.. Следовательно - это ВНУТРЕННЕЕ дело России. А вот Германия должны разъяснить - чего это они так впряглись? ЧТО их связывает с гражданином России навальным? Он НА них работает? То есть они таким образом открытым текстом нам готовы сказать - что он их шпион?
60
Абсурд полный. Германия включила дурачка. Как англия в Солсбери. Сценарий не меняется.
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москва
омск
берлин (город)
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире

В ФРГ заявили, что Москва, а не Берлин владеет информацией по Навальному

15:43 09.09.2020 (обновлено: 15:59 09.09.2020)
2328
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Россия, а не Германия располагает информацией, которая необходима для прояснения произошедшего с блогером Алексеем Навальным, заявила заместитель официального представителя кабмина Мартина Фиц. Ранее Москва неоднократно заявляла о том, что заинтересована в расследовании, но до сих пор не получила ответ на запрос о правовой помощи от немецкой стороны.
"Речь идет о том, что у России сейчас есть информация, которая необходима, а не у Германии. Поэтому Россия должна дать разъяснения по этому делу", - заявил он на брифинге в среду.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 14:24
Вице-канцлер Германии прокомментировал ситуацию с Навальным
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду назвал неприемлемым тон, которым Берлин озвучивает свою позицию по делу Навального, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что "все большее впечатление, что они (немецкие власти) в силу каких-то политических соображений уходят от этого сотрудничества".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявляло со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:26
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных в инциденте с Навальным
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
971414042
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
а почему Россия должна давать разъяснения Германии? Событие было НА территории России, случилось С гражданином России.. Следовательно - это ВНУТРЕННЕЕ дело России. А вот Германия должны разъяснить - чего это они так впряглись? ЧТО их связывает с гражданином России навальным? Он НА них работает? То есть они таким образом открытым текстом нам готовы сказать - что он их шпион?
9 сентября, 15:46
О Ольга Занкова
5520022
Абсурд полный. Германия включила дурачка. Как англия в Солсбери. Сценарий не меняется.
9 сентября, 15:46
Sergej KlassenSergej Klassen
4920012
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