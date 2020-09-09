https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576991494.html

В ФРГ заявили, что Москва, а не Берлин владеет информацией по Навальному

Россия, а не Германия располагает информацией, которая необходима для прояснения произошедшего с блогером Алексеем Навальным, заявила заместитель официального... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:43

2020-09-09T15:43

2020-09-09T15:59

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Россия, а не Германия располагает информацией, которая необходима для прояснения произошедшего с блогером Алексеем Навальным, заявила заместитель официального представителя кабмина Мартина Фиц. Ранее Москва неоднократно заявляла о том, что заинтересована в расследовании, но до сих пор не получила ответ на запрос о правовой помощи от немецкой стороны."Речь идет о том, что у России сейчас есть информация, которая необходима, а не у Германии. Поэтому Россия должна дать разъяснения по этому делу", - заявил он на брифинге в среду.Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду назвал неприемлемым тон, которым Берлин озвучивает свою позицию по делу Навального, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что "все большее впечатление, что они (немецкие власти) в силу каких-то политических соображений уходят от этого сотрудничества".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявляло со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576986681.html

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576977304.html

Ольга Занкова а почему Россия должна давать разъяснения Германии? Событие было НА территории России, случилось С гражданином России.. Следовательно - это ВНУТРЕННЕЕ дело России. А вот Германия должны разъяснить - чего это они так впряглись? ЧТО их связывает с гражданином России навальным? Он НА них работает? То есть они таким образом открытым текстом нам готовы сказать - что он их шпион? 60

Sergej Klassen Абсурд полный. Германия включила дурачка. Как англия в Солсбери. Сценарий не меняется. 54

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире