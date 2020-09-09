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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576978317.html
Рябков прокомментировал угрозу США ввести санкции из-за Навального
Санкции США в отношении России из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального вполне возможны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:38
2020-09-09T15:17
госпитализация алексея навального
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
сергей рябков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в отношении России из-за ситуации вокруг российского оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> вполне возможны, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Санкции стали доминирующим инструментом внешней политики США. Мы неоднократно обращали внимание на то, что уже значительная часть таких секторов российской экономики, как, скажем, военно-промышленный комплекс, как энергетика, да и другие, находятся под американскими санкциями, тем не менее, мы продолжаем развитие в этих отраслях, по другим направлениям тоже. И мы не собираемся обсуждать с американцами условия облегчения санкционного режима или отмену санкций", - сказал российский дипломат.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726965.html
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госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, сергей рябков, сша, в мире

Рябков прокомментировал угрозу США ввести санкции из-за Навального

12:38 09.09.2020 (обновлено: 15:17 09.09.2020)
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© REUTERS / Michele TantussiАвтомобиль скорой помощи у больничного комплекса Шарите в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больничного комплекса Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
Автомобиль скорой помощи у больничного комплекса Шарите в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Санкции США в отношении России из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального вполне возможны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Поэтому санкции вполне возможны, но это не повод что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним".

Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков
Замглавы МИД России
"Санкции стали доминирующим инструментом внешней политики США. Мы неоднократно обращали внимание на то, что уже значительная часть таких секторов российской экономики, как, скажем, военно-промышленный комплекс, как энергетика, да и другие, находятся под американскими санкциями, тем не менее, мы продолжаем развитие в этих отраслях, по другим направлениям тоже. И мы не собираемся обсуждать с американцами условия облегчения санкционного режима или отмену санкций", - сказал российский дипломат.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Госпитализация Алексея НавальногоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйСергей РябковСШАВ мире
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