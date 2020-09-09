Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
10:31 09.09.2020 (обновлено: 10:52 09.09.2020)
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© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
ОМСК, 9 сен – РИА Новости. Немецкие медики не выходили на связь с омскими коллегами по вопросу состояния и лечения Алексея Навального, сообщил РИА Новости в среду представитель минздрава Омской области.
"Без изменений", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация с минувшего вторника и по-прежнему ли врачи из Германии не связывались с омскими коллегами по поводу Навального.
Ранее в среду МИД РФ заявил, что российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии Навального, но германская сторона "тормозит этот процесс".
Во вторник главный токсиколог Омской области Александр Сабаев сообщил журналистам, что врачи Омска еще 23 августа инициировали обмен данными с их стороны, так и со стороны немецких медиков. Больше контактов не было и с омскими специалистами немецкие коллеги не связывались.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.