https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576970304.html

Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального

Немецкие медики не выходили на связь с омскими коллегами по вопросу состояния и лечения Алексея Навального, сообщил РИА Новости в среду представитель минздрава... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:31

2020-09-09T10:31

2020-09-09T10:52

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

происшествия

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<strong>ОМСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Немецкие медики не выходили на связь с омскими коллегами по вопросу состояния и лечения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщил РИА Новости в среду представитель минздрава Омской области.Ранее в среду МИД РФ заявил, что российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии Навального, но германская сторона "тормозит этот процесс".Во вторник главный токсиколог Омской области Александр Сабаев сообщил журналистам, что врачи <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> еще 23 августа инициировали обмен данными с их стороны, так и со стороны немецких медиков. Больше контактов не было и с омскими специалистами немецкие коллеги не связывались.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576969575.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576961640.html

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омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия