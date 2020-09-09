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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576970304.html
Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального
Немецкие медики не выходили на связь с омскими коллегами по вопросу состояния и лечения Алексея Навального, сообщил РИА Новости в среду представитель минздрава... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:31
2020-09-09T10:52
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
происшествия
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<strong>ОМСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Немецкие медики не выходили на связь с омскими коллегами по вопросу состояния и лечения <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщил РИА Новости в среду представитель минздрава Омской области.Ранее в среду МИД РФ заявил, что российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии Навального, но германская сторона "тормозит этот процесс".Во вторник главный токсиколог Омской области Александр Сабаев сообщил журналистам, что врачи <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> еще 23 августа инициировали обмен данными с их стороны, так и со стороны немецких медиков. Больше контактов не было и с омскими специалистами немецкие коллеги не связывались.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576969575.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576961640.html
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омск
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омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия

Немецкие медики не связывались с омскими врачами по состоянию Навального

10:31 09.09.2020 (обновлено: 10:52 09.09.2020)
300
© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / Christian Mang
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
ОМСК, 9 сен – РИА Новости. Немецкие медики не выходили на связь с омскими коллегами по вопросу состояния и лечения Алексея Навального, сообщил РИА Новости в среду представитель минздрава Омской области.
"Без изменений", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация с минувшего вторника и по-прежнему ли врачи из Германии не связывались с омскими коллегами по поводу Навального.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора ФРГ и Польши о Навальном
Ранее в среду МИД РФ заявил, что российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии Навального, но германская сторона "тормозит этот процесс".
Во вторник главный токсиколог Омской области Александр Сабаев сообщил журналистам, что врачи Омска еще 23 августа инициировали обмен данными с их стороны, так и со стороны немецких медиков. Больше контактов не было и с омскими специалистами немецкие коллеги не связывались.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 22:55
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511047
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ОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйПроисшествия
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