https://ria.ru/20200909/nastavniki-1576981662.html

Четыре вице-премьера РФ стали наставниками конкурса "Лидеры России"

Вице-премьеры Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко стали наставниками конкурса управленцев "Лидеры России", сообщает... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:09

2020-09-09T13:09

2020-09-09T13:09

михаил мишустин

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Вице-премьеры <a href="http://ria.ru/person_aleksey-overchuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Оверчук</a>, <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Чернышенко</a>, <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктория Абрамченко</a> стали наставниками конкурса управленцев "Лидеры России", сообщает пресс-служба конкурса.Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Суперфинал конкурса проходил 6-7 сентября на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорске</a>. В ходе суперфинала председатель правительства РФ, наставник конкурса <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> отметил, что предложит вице-премьерам присоединиться к программе наставничества."Сразу четыре заместителя председателя правительства РФ – Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко – вошли в состав наставников конкурса "Лидеры России 2020", — говорится в сообщении.Новые наставники конкурса отберут себе подопечных из числа победителей третьего сезона.Среди наставников конкурса "Лидеры России" также есть другие члены правительства РФ: первый зампред правительства Андрей Белоусов, зампред Юрий Борисов, министр юстиции Константин Чуйченко, министр транспорта <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Дитрих</a> и другие.

https://ria.ru/20200831/konkurs-1576546526.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, образование - общество, общество