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Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Югре
Пятый в РФ культурно-выставочный центр государственного Русского музея открылся в Когалыме (ХМАО), сообщает в среду департамент общественных и внешних связей... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:33
2020-09-09T18:33
новости - недвижимость
государственный русский музей
когалым
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Пятый в РФ культурно-выставочный центр государственного Русского музея открылся в Когалыме (<a href="https://ria.ru/location_KHMAO" target="_blank">ХМАО</a>), сообщает в среду департамент общественных и внешних связей Югры.Отмечается, что центр в Когалыме стал пятым в России и первым в Уральском федеральном округе. Его площадь - 500 квадратных метров. Помимо выставочного пространства он включает в себя информационно-образовательную площадку "Русский музей: виртуальный филиал" и центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями. Кроме того, в культурно-выставочном центре есть информационно-образовательный класс, а также мультимедийный кинотеатр со зрительным залом на 40 мест."Жители и гости города получат уникальную возможность познакомиться с шедеврами из коллекции Русского музея, историей русской культуры и искусства", - пояснили в департаменте.Гендиректор государственного Русского музея <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Gusev" target="_blank">Владимир Гусев</a> отметил, что на базе центра будет располагаться полноценный филиал музея. "У нас есть, чем его наполнить: коллекция Русского музея - это тысячелетняя история России в лицах, персонажах. Проходя по залам, каждый может перелистнуть страницы этой истории", - приводятся в сообщении слова Гусева.Ранее власти региона сообщали о реализации проекта по созданию филиала <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_Russkijj_muzej" target="_blank">Русского музея</a> в Когалыме, открытие которого планируется до 2023 года. Поддержит инициативу, как отмечалось, нефтяная компания "<a href="https://ria.ru/organization_LUKOJJL" target="_blank">Лукойл</a>". Создание культурно-выставочного центра - один из этапов проекта.
https://ria.ru/20200728/1575059596.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
новости - недвижимость, государственный русский музей, когалым, общество

Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Югре

18:33 09.09.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен - РИА Новости. Пятый в РФ культурно-выставочный центр государственного Русского музея открылся в Когалыме (ХМАО), сообщает в среду департамент общественных и внешних связей Югры.

"Новый культурно-выставочный центр государственного Русского музея посетили в ходе рабочего визита в Когалым министр науки и высшего образования Валерий Фальков, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, губернатор Югры Наталья Комарова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр в Когалыме стал пятым в России и первым в Уральском федеральном округе. Его площадь - 500 квадратных метров. Помимо выставочного пространства он включает в себя информационно-образовательную площадку "Русский музей: виртуальный филиал" и центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями. Кроме того, в культурно-выставочном центре есть информационно-образовательный класс, а также мультимедийный кинотеатр со зрительным залом на 40 мест.
"Жители и гости города получат уникальную возможность познакомиться с шедеврами из коллекции Русского музея, историей русской культуры и искусства", - пояснили в департаменте.
Гендиректор государственного Русского музея Владимир Гусев отметил, что на базе центра будет располагаться полноценный филиал музея. "У нас есть, чем его наполнить: коллекция Русского музея - это тысячелетняя история России в лицах, персонажах. Проходя по залам, каждый может перелистнуть страницы этой истории", - приводятся в сообщении слова Гусева.
Ранее власти региона сообщали о реализации проекта по созданию филиала Русского музея в Когалыме, открытие которого планируется до 2023 года. Поддержит инициативу, как отмечалось, нефтяная компания "Лукойл". Создание культурно-выставочного центра - один из этапов проекта.
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Новости - НедвижимостьГосударственный Русский музейКогалымОбщество
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