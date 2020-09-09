Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Югре
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен - РИА Новости. Пятый в РФ культурно-выставочный центр государственного Русского музея открылся в Когалыме (ХМАО), сообщает в среду департамент общественных и внешних связей Югры.
"Новый культурно-выставочный центр государственного Русского музея посетили в ходе рабочего визита в Когалым министр науки и высшего образования Валерий Фальков, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, губернатор Югры Наталья Комарова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центр в Когалыме стал пятым в России и первым в Уральском федеральном округе. Его площадь - 500 квадратных метров. Помимо выставочного пространства он включает в себя информационно-образовательную площадку "Русский музей: виртуальный филиал" и центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями. Кроме того, в культурно-выставочном центре есть информационно-образовательный класс, а также мультимедийный кинотеатр со зрительным залом на 40 мест.
"Жители и гости города получат уникальную возможность познакомиться с шедеврами из коллекции Русского музея, историей русской культуры и искусства", - пояснили в департаменте.
Гендиректор государственного Русского музея Владимир Гусев отметил, что на базе центра будет располагаться полноценный филиал музея. "У нас есть, чем его наполнить: коллекция Русского музея - это тысячелетняя история России в лицах, персонажах. Проходя по залам, каждый может перелистнуть страницы этой истории", - приводятся в сообщении слова Гусева.
Ранее власти региона сообщали о реализации проекта по созданию филиала Русского музея в Когалыме, открытие которого планируется до 2023 года. Поддержит инициативу, как отмечалось, нефтяная компания "Лукойл". Создание культурно-выставочного центра - один из этапов проекта.