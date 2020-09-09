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В Москве будут судить лжецелителя за хищение более 45 миллионов рублей
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы людей, представлявшихся экстрасенсами и похитивших у граждан более РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:25
2020-09-09T18:25
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы людей, представлявшихся экстрасенсами и похитивших у граждан более 45,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.По версии следствия, с февраля 2016 года по апрель 2019 года злоумышленник, действуя в составе организованной группы, похищал деньги граждан под видом оказания парапсихологических и экстрасенсорных услуг. Соучастники размещали рекламные объявления в СМИ и интернете об оказании дистанционной помощи в различных ситуациях и решении жизненных проблем. Злоумышленники уверяли потерпевших в необходимости проведения дистанционных магических сеансов за денежное вознаграждение, просили прислать фотографии, даты рождения, данные о членах семьи и условиях жизни, уверяя, что их проблемы будут решены. В действительности сообщники каких-либо действий не совершали, а деньги присваивали.С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Результаты расследования уголовного дела в отношении других соучастников контролируются прокуратурой Москвы.Уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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60
москва, происшествия

В Москве будут судить лжецелителя за хищение более 45 миллионов рублей

17:25 09.09.2020 (обновлено: 18:25 09.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы людей, представлявшихся экстрасенсами и похитивших у граждан более 45,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы 37-летнего уроженца Тулы. Он обвиняется в совершении 30 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с февраля 2016 года по апрель 2019 года злоумышленник, действуя в составе организованной группы, похищал деньги граждан под видом оказания парапсихологических и экстрасенсорных услуг. Соучастники размещали рекламные объявления в СМИ и интернете об оказании дистанционной помощи в различных ситуациях и решении жизненных проблем. Злоумышленники уверяли потерпевших в необходимости проведения дистанционных магических сеансов за денежное вознаграждение, просили прислать фотографии, даты рождения, данные о членах семьи и условиях жизни, уверяя, что их проблемы будут решены. В действительности сообщники каких-либо действий не совершали, а деньги присваивали.
"От действий организованной группы пострадало 30 граждан, большинство из которых жители московского региона. Общий ущерб, причиненный преступлениями, превысил 45,7 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 02:16
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Результаты расследования уголовного дела в отношении других соучастников контролируются прокуратурой Москвы.
Уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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МоскваПроисшествия
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