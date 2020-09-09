https://ria.ru/20200909/moshennichestvo-1576999126.html

В Москве будут судить лжецелителя за хищение более 45 миллионов рублей

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы людей, представлявшихся экстрасенсами и похитивших у граждан более РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:25

2020-09-09T17:25

2020-09-09T18:25

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы людей, представлявшихся экстрасенсами и похитивших у граждан более 45,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.По версии следствия, с февраля 2016 года по апрель 2019 года злоумышленник, действуя в составе организованной группы, похищал деньги граждан под видом оказания парапсихологических и экстрасенсорных услуг. Соучастники размещали рекламные объявления в СМИ и интернете об оказании дистанционной помощи в различных ситуациях и решении жизненных проблем. Злоумышленники уверяли потерпевших в необходимости проведения дистанционных магических сеансов за денежное вознаграждение, просили прислать фотографии, даты рождения, данные о членах семьи и условиях жизни, уверяя, что их проблемы будут решены. В действительности сообщники каких-либо действий не совершали, а деньги присваивали.С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Результаты расследования уголовного дела в отношении других соучастников контролируются прокуратурой Москвы.Уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20200903/bankomat-1576656421.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия