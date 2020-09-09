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Туризм
https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html
Тур в Закарпатье. Что есть, пить и смотреть в солнечной Молдавии
С сентября российские туристы могут поехать в Молдавию. И хотя авиасообщение пока не восстановили, составить план путешествия можно уже сейчас. О правилах... РИА Новости, 09.09.2020
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куда поехать в выходные
еда - туризм
туризм
куда поехать
туризм
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молдавия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Мария Селиванова.</strong> С сентября российские туристы <a href="https://ria.ru/20200829/granitsy-1576460414.html" target="_blank">могут</a> поехать в Молдавию. И хотя авиасообщение пока не восстановили, составить план путешествия можно уже сейчас. О правилах посещения этой балканской страны, лучших локациях для прогулок, местной кухне и экстремальных развлечениях — в фотоленте РИА Новости.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, куда поехать в выходные, еда - туризм, фото, куда поехать, туризм, фото - туризм, молдавия

Тур в Закарпатье. Что есть, пить и смотреть в солнечной Молдавии

08:00 09.09.2020 (обновлено: 11:27 09.09.2020)
823
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. С сентября российские туристы могут поехать в Молдавию. И хотя авиасообщение пока не восстановили, составить план путешествия можно уже сейчас. О правилах посещения этой балканской страны, лучших локациях для прогулок, местной кухне и экстремальных развлечениях — в фотоленте РИА Новости.
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Кишинев впервые упоминается в грамоте XV века, но городом стал лишь в XIX столетии, в Российской империи.

"Большинство районов здесь построили российские архитекторы, поэтому Кишинев похож на наши небольшие города", — рассказывает частный гид Федор Евстигнеев.

Музыканты военного духового оркестра в Кишиневе
1 из 13

Кишинев впервые упоминается в грамоте XV века, но городом стал лишь в XIX столетии, в Российской империи.

"Большинство районов здесь построили российские архитекторы, поэтому Кишинев похож на наши небольшие города", — рассказывает частный гид Федор Евстигнеев.

© Sputnik
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© Depositphotos / Leonid Andronov

Недалеко от главной площади, Великого национального собрания, — Триумфальная арка, возведенная в середине XIX века в честь победы в Русско-турецкой войне. Рядом — сквер Кафедрального собора Рождества Христова. Приятное место для прогулок.

Триумфальная арка в Кишиневе
2 из 13

Недалеко от главной площади, Великого национального собрания, — Триумфальная арка, возведенная в середине XIX века в честь победы в Русско-турецкой войне. Рядом — сквер Кафедрального собора Рождества Христова. Приятное место для прогулок.

© Depositphotos / Leonid Andronov
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанк

Обратите внимание на музей А. С. Пушкина — маленький домик, где поэт жил с 1820 по 1823 год. Там сохранились предметы его быта.

В Музее истории представлены артефакты времен скифов, сарматов и древних славян, найденные на территории страны.

Еще можно посетить музей этнографии и естественной истории, увидеть коллекцию старинных монет и бессарабских ковров, древние клады и археологические находки, например скелет мастодонта.

 Участники парада национальной одежды, проходящего в рамках празднования Дня независимости Молдавии, в Кишиневе. 27 августа 2018
3 из 13

Обратите внимание на музей А. С. Пушкина — маленький домик, где поэт жил с 1820 по 1823 год. Там сохранились предметы его быта.

В Музее истории представлены артефакты времен скифов, сарматов и древних славян, найденные на территории страны.

Еще можно посетить музей этнографии и естественной истории, увидеть коллекцию старинных монет и бессарабских ковров, древние клады и археологические находки, например скелет мастодонта.

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / zarevv

Из-за пандемии коронавируса в Молдавии в общественных местах, транспорте обязательно нужно носить маски, говорит гид Ирина Мироник. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки. В торговых центрах у посетителей проверяют температуру. "Некоторые туристические объекты не принимают посетителей, потому что их владельцы относятся к группе риска — им более 63 лет", — пояснила она.

Фонтаны и каскадные лестницы в парке Валя Морилор в Кишиневе, Молдавия
4 из 13

Из-за пандемии коронавируса в Молдавии в общественных местах, транспорте обязательно нужно носить маски, говорит гид Ирина Мироник. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки. В торговых центрах у посетителей проверяют температуру. "Некоторые туристические объекты не принимают посетителей, потому что их владельцы относятся к группе риска — им более 63 лет", — пояснила она.

© Depositphotos / zarevv
© Фото : Pixabay/Mazzu1971

"Виноделие — визитная карточка страны, — продолжает Мироник. — Зайдите в любой дом, и вам предложат стакан прохладного напитка из глубокого погреба".

В Молдавии более 500 виноделен, цена — от одного до 300 евро за бутылку.

Чтобы увидеть винодельческий процесс своими глазами и узнать его секреты, гости отправляются в винотеки (или энотеки), которых около десятка, уточняет Федор Евстигнеев.

Виноград
5 из 13

"Виноделие — визитная карточка страны, — продолжает Мироник. — Зайдите в любой дом, и вам предложат стакан прохладного напитка из глубокого погреба".

В Молдавии более 500 виноделен, цена — от одного до 300 евро за бутылку.

Чтобы увидеть винодельческий процесс своими глазами и узнать его секреты, гости отправляются в винотеки (или энотеки), которых около десятка, уточняет Федор Евстигнеев.

© Фото : Pixabay/Mazzu1971
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанк

В получасе езды от Кишинева — город Криково. В подвалах протяженностью 120 километров, переоборудованных из шахт, в которых раньше добывали строительный камень — котелец, хранится огромная коллекция вин со всего мира.

"Туристы ездят в вагончиках, посещают подземный кинотеатр, в котором им наливают игристые вина, церковь и ресторан национальной кухни, где проходит дегустация", — говорит Федор Евстигнеев.

Криковские винные подвалы в Молдавии
6 из 13

В получасе езды от Кишинева — город Криково. В подвалах протяженностью 120 километров, переоборудованных из шахт, в которых раньше добывали строительный камень — котелец, хранится огромная коллекция вин со всего мира.

"Туристы ездят в вагончиках, посещают подземный кинотеатр, в котором им наливают игристые вина, церковь и ресторан национальной кухни, где проходит дегустация", — говорит Федор Евстигнеев.

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
© AP Photo / John McConnico

Рядом со столицей, в селе Малые Милешты (Милештий Мичь), есть подземные винные галереи, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса.

"Их протяженность — 220 километров. Там более десяти миллионов бутылок, — отмечает Федор Евстигнеев. — Туристов внутри возят на машинах или они сами едут на велосипедах с фонариками. На дегустации все как обычно — рассказывают, показывают, наливают".

Посетители в винных подвалах Милешти Мичи, Молдова
7 из 13

Рядом со столицей, в селе Малые Милешты (Милештий Мичь), есть подземные винные галереи, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса.

"Их протяженность — 220 километров. Там более десяти миллионов бутылок, — отмечает Федор Евстигнеев. — Туристов внутри возят на машинах или они сами едут на велосипедах с фонариками. На дегустации все как обычно — рассказывают, показывают, наливают".

© AP Photo / John McConnico
© Depositphotos / frimufilms

В стране — около 30 действующих монастырей, сообщает туристический портал Молдавии. Один из них — скальный Оргеев (иногда его называют Орхей). "Это каньон, в котором около 350 ниш-пещер, рукотворных и природных", — объясняет Евстигнеев.

Обитель расположена на территории историко-археологического комплекса — музея под открытым небом. Рядом — несколько деревушек, где можно познакомиться с бытом местных жителей, попробовать домашнюю еду в семейных ресторанах.

Оргеев монастырь (Орхей) в Молдавии
8 из 13

В стране — около 30 действующих монастырей, сообщает туристический портал Молдавии. Один из них — скальный Оргеев (иногда его называют Орхей). "Это каньон, в котором около 350 ниш-пещер, рукотворных и природных", — объясняет Евстигнеев.

Обитель расположена на территории историко-археологического комплекса — музея под открытым небом. Рядом — несколько деревушек, где можно познакомиться с бытом местных жителей, попробовать домашнюю еду в семейных ресторанах.

© Depositphotos / frimufilms
CC BY-SA 4.0 / Владов Андрей / Сахарна, монумент природы, находится в Резинский район, Западнее с. Сахарна

Еще один скальный монастырь — Сахарна XIII века. Это крупнейший паломнический центр Молдавии.

Неподалеку — живописное ущелье и около трех десятков водопадов. Самый большой — высотой в десять метров — называется "Яма цыгана".

Сахарнянский Троицкий монастырь
9 из 13

Еще один скальный монастырь — Сахарна XIII века. Это крупнейший паломнический центр Молдавии.

Неподалеку — живописное ущелье и около трех десятков водопадов. Самый большой — высотой в десять метров — называется "Яма цыгана".

CC BY-SA 4.0 / Владов Андрей / Сахарна, монумент природы, находится в Резинский район, Западнее с. Сахарна
© Flickr / Clay Gilliland

Необычная экскурсия — по местам вдоль Днестра. Много веков назад здесь жили древние греки и славяне.

Еще туристам стоит увидеть молдавские толтры — живописные скалы из известняка высотой 350-400 метров. Им около 20 миллионов лет, они старше Карпатских гор. Спортсмены и любители экстремального отдыха занимаются там скалолазанием.

Вокруг много деревянных церквей и небольших речушек, это идеальное место для рыбной ловли. И для пейзажетерапии, добавляют экскурсоводы.

Вид на Днестр в Молдавии
10 из 13

Необычная экскурсия — по местам вдоль Днестра. Много веков назад здесь жили древние греки и славяне.

Еще туристам стоит увидеть молдавские толтры — живописные скалы из известняка высотой 350-400 метров. Им около 20 миллионов лет, они старше Карпатских гор. Спортсмены и любители экстремального отдыха занимаются там скалолазанием.

Вокруг много деревянных церквей и небольших речушек, это идеальное место для рыбной ловли. И для пейзажетерапии, добавляют экскурсоводы.

© Flickr / Clay Gilliland
© Depositphotos / ksena32

Любители Средневековья могут отправиться в город Сороки, посмотреть на крепость XV века.

Она изображена на бумажной купюре достоинством 20 леев, а также на заднем плане молдавского удостоверения личности.

Крепость в городе Сорока, Молдавия
11 из 13

Любители Средневековья могут отправиться в город Сороки, посмотреть на крепость XV века.

Она изображена на бумажной купюре достоинством 20 леев, а также на заднем плане молдавского удостоверения личности.

© Depositphotos / ksena32
© Depositphotos / Anry01

Гиды советуют гостям попробовать чигирей — котлеты из фарша печени, сердца, легкого и лука. Еще —мамалыгу с токаной — кашу из кукурузной муки с мясным блюдом, похожим на рагу. Иногда в него добавляют сметану, шкварки и брынзу.

Голубцы в Молдавии называют сармале. Они очень мелкие (чем меньше, тем более умелой считается хозяйка) и готовятся не только в листьях капусты, но и в виноградных.

А молдавские хачапури именуются плацинда, начинка — самая разная: брынза, картошка, сыр, капуста, укроп, вишня, яблоки.

Мамалыга - национальное блюдо Молдавии
12 из 13

Гиды советуют гостям попробовать чигирей — котлеты из фарша печени, сердца, легкого и лука. Еще —мамалыгу с токаной — кашу из кукурузной муки с мясным блюдом, похожим на рагу. Иногда в него добавляют сметану, шкварки и брынзу.

Голубцы в Молдавии называют сармале. Они очень мелкие (чем меньше, тем более умелой считается хозяйка) и готовятся не только в листьях капусты, но и в виноградных.

А молдавские хачапури именуются плацинда, начинка — самая разная: брынза, картошка, сыр, капуста, укроп, вишня, яблоки.

© Depositphotos / Anry01
© Depositphotos / AmediDidda

Из этой страны туристы обычно привозят вино, орехи, брынзу, фрукты, говорит Ирина Мироник.

А еще — керамические кувшины, кружки, тарелки, магниты, куколок в национальных костюмах, мэрцишоры — талисманы на счастье: две одинаковые фигурки из ниток красного и белого цветов.

Декоративные глиняные чашки и кувшины, украшенные голубым виноградом в Молдавии
13 из 13

Из этой страны туристы обычно привозят вино, орехи, брынзу, фрукты, говорит Ирина Мироник.

А еще — керамические кувшины, кружки, тарелки, магниты, куколок в национальных костюмах, мэрцишоры — талисманы на счастье: две одинаковые фигурки из ниток красного и белого цветов.

© Depositphotos / AmediDidda
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