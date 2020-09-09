Тур в Закарпатье. Что есть, пить и смотреть в солнечной Молдавии

© Sputnik

Кишинев впервые упоминается в грамоте XV века, но городом стал лишь в XIX столетии, в Российской империи.

"Большинство районов здесь построили российские архитекторы, поэтому Кишинев похож на наши небольшие города", — рассказывает частный гид Федор Евстигнеев.