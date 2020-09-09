Тур в Закарпатье. Что есть, пить и смотреть в солнечной Молдавии
Кишинев впервые упоминается в грамоте XV века, но городом стал лишь в XIX столетии, в Российской империи.
"Большинство районов здесь построили российские архитекторы, поэтому Кишинев похож на наши небольшие города", — рассказывает частный гид Федор Евстигнеев.
Кишинев впервые упоминается в грамоте XV века, но городом стал лишь в XIX столетии, в Российской империи.
"Большинство районов здесь построили российские архитекторы, поэтому Кишинев похож на наши небольшие города", — рассказывает частный гид Федор Евстигнеев.
Недалеко от главной площади, Великого национального собрания, — Триумфальная арка, возведенная в середине XIX века в честь победы в Русско-турецкой войне. Рядом — сквер Кафедрального собора Рождества Христова. Приятное место для прогулок.
Недалеко от главной площади, Великого национального собрания, — Триумфальная арка, возведенная в середине XIX века в честь победы в Русско-турецкой войне. Рядом — сквер Кафедрального собора Рождества Христова. Приятное место для прогулок.
Обратите внимание на музей А. С. Пушкина — маленький домик, где поэт жил с 1820 по 1823 год. Там сохранились предметы его быта.
В Музее истории представлены артефакты времен скифов, сарматов и древних славян, найденные на территории страны.
Еще можно посетить музей этнографии и естественной истории, увидеть коллекцию старинных монет и бессарабских ковров, древние клады и археологические находки, например скелет мастодонта.
Обратите внимание на музей А. С. Пушкина — маленький домик, где поэт жил с 1820 по 1823 год. Там сохранились предметы его быта.
В Музее истории представлены артефакты времен скифов, сарматов и древних славян, найденные на территории страны.
Еще можно посетить музей этнографии и естественной истории, увидеть коллекцию старинных монет и бессарабских ковров, древние клады и археологические находки, например скелет мастодонта.
Из-за пандемии коронавируса в Молдавии в общественных местах, транспорте обязательно нужно носить маски, говорит гид Ирина Мироник. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки. В торговых центрах у посетителей проверяют температуру. "Некоторые туристические объекты не принимают посетителей, потому что их владельцы относятся к группе риска — им более 63 лет", — пояснила она.
Из-за пандемии коронавируса в Молдавии в общественных местах, транспорте обязательно нужно носить маски, говорит гид Ирина Мироник. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки. В торговых центрах у посетителей проверяют температуру. "Некоторые туристические объекты не принимают посетителей, потому что их владельцы относятся к группе риска — им более 63 лет", — пояснила она.
"Виноделие — визитная карточка страны, — продолжает Мироник. — Зайдите в любой дом, и вам предложат стакан прохладного напитка из глубокого погреба".
В Молдавии более 500 виноделен, цена — от одного до 300 евро за бутылку.
Чтобы увидеть винодельческий процесс своими глазами и узнать его секреты, гости отправляются в винотеки (или энотеки), которых около десятка, уточняет Федор Евстигнеев.
"Виноделие — визитная карточка страны, — продолжает Мироник. — Зайдите в любой дом, и вам предложат стакан прохладного напитка из глубокого погреба".
В Молдавии более 500 виноделен, цена — от одного до 300 евро за бутылку.
Чтобы увидеть винодельческий процесс своими глазами и узнать его секреты, гости отправляются в винотеки (или энотеки), которых около десятка, уточняет Федор Евстигнеев.
В получасе езды от Кишинева — город Криково. В подвалах протяженностью 120 километров, переоборудованных из шахт, в которых раньше добывали строительный камень — котелец, хранится огромная коллекция вин со всего мира.
"Туристы ездят в вагончиках, посещают подземный кинотеатр, в котором им наливают игристые вина, церковь и ресторан национальной кухни, где проходит дегустация", — говорит Федор Евстигнеев.
В получасе езды от Кишинева — город Криково. В подвалах протяженностью 120 километров, переоборудованных из шахт, в которых раньше добывали строительный камень — котелец, хранится огромная коллекция вин со всего мира.
"Туристы ездят в вагончиках, посещают подземный кинотеатр, в котором им наливают игристые вина, церковь и ресторан национальной кухни, где проходит дегустация", — говорит Федор Евстигнеев.
Рядом со столицей, в селе Малые Милешты (Милештий Мичь), есть подземные винные галереи, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса.
"Их протяженность — 220 километров. Там более десяти миллионов бутылок, — отмечает Федор Евстигнеев. — Туристов внутри возят на машинах или они сами едут на велосипедах с фонариками. На дегустации все как обычно — рассказывают, показывают, наливают".
Рядом со столицей, в селе Малые Милешты (Милештий Мичь), есть подземные винные галереи, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса.
"Их протяженность — 220 километров. Там более десяти миллионов бутылок, — отмечает Федор Евстигнеев. — Туристов внутри возят на машинах или они сами едут на велосипедах с фонариками. На дегустации все как обычно — рассказывают, показывают, наливают".
В стране — около 30 действующих монастырей, сообщает туристический портал Молдавии. Один из них — скальный Оргеев (иногда его называют Орхей). "Это каньон, в котором около 350 ниш-пещер, рукотворных и природных", — объясняет Евстигнеев.
Обитель расположена на территории историко-археологического комплекса — музея под открытым небом. Рядом — несколько деревушек, где можно познакомиться с бытом местных жителей, попробовать домашнюю еду в семейных ресторанах.
В стране — около 30 действующих монастырей, сообщает туристический портал Молдавии. Один из них — скальный Оргеев (иногда его называют Орхей). "Это каньон, в котором около 350 ниш-пещер, рукотворных и природных", — объясняет Евстигнеев.
Обитель расположена на территории историко-археологического комплекса — музея под открытым небом. Рядом — несколько деревушек, где можно познакомиться с бытом местных жителей, попробовать домашнюю еду в семейных ресторанах.
Еще один скальный монастырь — Сахарна XIII века. Это крупнейший паломнический центр Молдавии.
Неподалеку — живописное ущелье и около трех десятков водопадов. Самый большой — высотой в десять метров — называется "Яма цыгана".
Еще один скальный монастырь — Сахарна XIII века. Это крупнейший паломнический центр Молдавии.
Неподалеку — живописное ущелье и около трех десятков водопадов. Самый большой — высотой в десять метров — называется "Яма цыгана".
Необычная экскурсия — по местам вдоль Днестра. Много веков назад здесь жили древние греки и славяне.
Еще туристам стоит увидеть молдавские толтры — живописные скалы из известняка высотой 350-400 метров. Им около 20 миллионов лет, они старше Карпатских гор. Спортсмены и любители экстремального отдыха занимаются там скалолазанием.
Вокруг много деревянных церквей и небольших речушек, это идеальное место для рыбной ловли. И для пейзажетерапии, добавляют экскурсоводы.
Необычная экскурсия — по местам вдоль Днестра. Много веков назад здесь жили древние греки и славяне.
Еще туристам стоит увидеть молдавские толтры — живописные скалы из известняка высотой 350-400 метров. Им около 20 миллионов лет, они старше Карпатских гор. Спортсмены и любители экстремального отдыха занимаются там скалолазанием.
Вокруг много деревянных церквей и небольших речушек, это идеальное место для рыбной ловли. И для пейзажетерапии, добавляют экскурсоводы.
Любители Средневековья могут отправиться в город Сороки, посмотреть на крепость XV века.
Она изображена на бумажной купюре достоинством 20 леев, а также на заднем плане молдавского удостоверения личности.
Любители Средневековья могут отправиться в город Сороки, посмотреть на крепость XV века.
Она изображена на бумажной купюре достоинством 20 леев, а также на заднем плане молдавского удостоверения личности.
Гиды советуют гостям попробовать чигирей — котлеты из фарша печени, сердца, легкого и лука. Еще —мамалыгу с токаной — кашу из кукурузной муки с мясным блюдом, похожим на рагу. Иногда в него добавляют сметану, шкварки и брынзу.
Голубцы в Молдавии называют сармале. Они очень мелкие (чем меньше, тем более умелой считается хозяйка) и готовятся не только в листьях капусты, но и в виноградных.
А молдавские хачапури именуются плацинда, начинка — самая разная: брынза, картошка, сыр, капуста, укроп, вишня, яблоки.
Гиды советуют гостям попробовать чигирей — котлеты из фарша печени, сердца, легкого и лука. Еще —мамалыгу с токаной — кашу из кукурузной муки с мясным блюдом, похожим на рагу. Иногда в него добавляют сметану, шкварки и брынзу.
Голубцы в Молдавии называют сармале. Они очень мелкие (чем меньше, тем более умелой считается хозяйка) и готовятся не только в листьях капусты, но и в виноградных.
А молдавские хачапури именуются плацинда, начинка — самая разная: брынза, картошка, сыр, капуста, укроп, вишня, яблоки.
Из этой страны туристы обычно привозят вино, орехи, брынзу, фрукты, говорит Ирина Мироник.
А еще — керамические кувшины, кружки, тарелки, магниты, куколок в национальных костюмах, мэрцишоры — талисманы на счастье: две одинаковые фигурки из ниток красного и белого цветов.
Из этой страны туристы обычно привозят вино, орехи, брынзу, фрукты, говорит Ирина Мироник.
А еще — керамические кувшины, кружки, тарелки, магниты, куколок в национальных костюмах, мэрцишоры — талисманы на счастье: две одинаковые фигурки из ниток красного и белого цветов.