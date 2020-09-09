https://ria.ru/20200909/migratsiya-1576982367.html

Онлайн-конференция ко Дню работника миграционных органов

10 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой на тему: "Реализация государственной миграционной политики Российской Федерации".

2020-09-09T13:20

2020-09-09T13:20

2020-09-09T13:21

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200910/952894659.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>В рамках мероприятия будут рассмотрены правовые аспекты, международное сотрудничество, практическая работа и предоставление государственных услуг, внедрение новых документов и современных технологий в миграционной политике.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы