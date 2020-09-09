Онлайн-конференция ко Дню работника миграционных органов
13:20 09.09.2020 (обновлено: 13:21 09.09.2020)
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10 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой на тему: "Реализация государственной миграционной политики Российской Федерации".
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В рамках мероприятия будут рассмотрены правовые аспекты, международное сотрудничество, практическая работа и предоставление государственных услуг, внедрение новых документов и современных технологий в миграционной политике.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В рамках мероприятия будут рассмотрены правовые аспекты, международное сотрудничество, практическая работа и предоставление государственных услуг, внедрение новых документов и современных технологий в миграционной политике.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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