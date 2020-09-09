https://ria.ru/20200909/medrabotniki-1576969952.html

В Госдуме предложили оплачивать труд медработников школ через ОМС

Финансирование работы школьных врачебных кабинетов было бы эффективным через программу госгарантий, так как перечень предоставляемых услуг, как правило,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:24

2020-09-09T10:24

2020-09-09T10:24

борис менделевич

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_d02c1ed1a1a0f2fd9db0f2166ded8f4f.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Финансирование работы школьных врачебных кабинетов было бы эффективным через программу госгарантий, так как перечень предоставляемых услуг, как правило, соответствует ОМС, считает член комитета Госдумы по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a>.При этом, по словам парламентария, для оказания медпомощи школьникам специалисту не обязательно иметь образование бакалавра, достаточно и среднего профессионального, хотя сама идея заслуживает внимания.Кроме того, считает Менделевич, медработник, трудящийся в школе, должен быть прикреплен к ближайшему детскому медучреждению: детской полтиннике или центральной больнице.

https://ria.ru/20200909/vyplaty-1576968302.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис менделевич, госдума рф, общество