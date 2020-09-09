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В Госдуме предложили оплачивать труд медработников школ через ОМС
Финансирование работы школьных врачебных кабинетов было бы эффективным через программу госгарантий, так как перечень предоставляемых услуг, как правило,... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:24
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борис менделевич
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Финансирование работы школьных врачебных кабинетов было бы эффективным через программу госгарантий, так как перечень предоставляемых услуг, как правило, соответствует ОМС, считает член комитета Госдумы по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a>.При этом, по словам парламентария, для оказания медпомощи школьникам специалисту не обязательно иметь образование бакалавра, достаточно и среднего профессионального, хотя сама идея заслуживает внимания.Кроме того, считает Менделевич, медработник, трудящийся в школе, должен быть прикреплен к ближайшему детскому медучреждению: детской полтиннике или центральной больнице.
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борис менделевич, госдума рф, общество

В Госдуме предложили оплачивать труд медработников школ через ОМС

10:24 09.09.2020
124
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве
У здания Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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У здания Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Финансирование работы школьных врачебных кабинетов было бы эффективным через программу госгарантий, так как перечень предоставляемых услуг, как правило, соответствует ОМС, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
"Вопрос финансирования – один из приоритетных и наболевших. На мой взгляд, наиболее эффективным было бы финансирование деятельности школьных врачебных кабинетов из средств программы госгарантий, так как перечень предоставляемых услуг, как правило, соответствует тому, что прописано в ОМС", - сказал Менделевич РИА Новости.
При этом, по словам парламентария, для оказания медпомощи школьникам специалисту не обязательно иметь образование бакалавра, достаточно и среднего профессионального, хотя сама идея заслуживает внимания.
"Опыт показывает, что люди, получившие специальность бакалавров, стремятся работать в частном секторе. В этом плане, на мой взгляд, надо подумать над расширением функций медсестер", - сказал депутат.
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09:47
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Кроме того, считает Менделевич, медработник, трудящийся в школе, должен быть прикреплен к ближайшему детскому медучреждению: детской полтиннике или центральной больнице.
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Борис МенделевичГосдума РФОбщество
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