В Госдуме предложили оплачивать труд медработников школ через ОМС
У здания Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Финансирование работы школьных врачебных кабинетов было бы эффективным через программу госгарантий, так как перечень предоставляемых услуг, как правило, соответствует ОМС, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
"Вопрос финансирования – один из приоритетных и наболевших. На мой взгляд, наиболее эффективным было бы финансирование деятельности школьных врачебных кабинетов из средств программы госгарантий, так как перечень предоставляемых услуг, как правило, соответствует тому, что прописано в ОМС", - сказал Менделевич РИА Новости.
При этом, по словам парламентария, для оказания медпомощи школьникам специалисту не обязательно иметь образование бакалавра, достаточно и среднего профессионального, хотя сама идея заслуживает внимания.
"Опыт показывает, что люди, получившие специальность бакалавров, стремятся работать в частном секторе. В этом плане, на мой взгляд, надо подумать над расширением функций медсестер", - сказал депутат.
Кроме того, считает Менделевич, медработник, трудящийся в школе, должен быть прикреплен к ближайшему детскому медучреждению: детской полтиннике или центральной больнице.