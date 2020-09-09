https://ria.ru/20200909/medikamenty-1576969125.html

Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее вывод зарубежных медикаментов на российский рынок, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:07

2020-09-09T10:07

2020-09-09T10:19

здоровье - общество

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление, упрощающее вывод зарубежных медикаментов на российский рынок, сообщается на сайте правительства РФ."Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверки в этой области проводит Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик. Там инспектируют зарубежные производства и формируют отчёты, на основании которых выносятся заключения о соответствии, необходимые для регистрации лекарственных препаратов."Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили обнаруженные госконтролёрами недочёты, только во время следующей проверки. Теперь же, в случае обнаружения несоответствий, зарубежные фирмы смогут представить план корректирующих действий ещё до того, как сформирован инспекционный отчёт", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что утвержденные кабмином изменения упростят вывод зарубежных медикаментов на российский рынок, а также помогут привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций, утверждёнными Советом <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskaja_ehkonomicheskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕЭК</a>.

https://ria.ru/20200905/lekarstva-1576812434.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, экономика