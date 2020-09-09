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Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее вывод зарубежных медикаментов на российский рынок, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:07
2020-09-09T10:19
здоровье - общество
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление, упрощающее вывод зарубежных медикаментов на российский рынок, сообщается на сайте правительства РФ."Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверки в этой области проводит Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик. Там инспектируют зарубежные производства и формируют отчёты, на основании которых выносятся заключения о соответствии, необходимые для регистрации лекарственных препаратов."Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили обнаруженные госконтролёрами недочёты, только во время следующей проверки. Теперь же, в случае обнаружения несоответствий, зарубежные фирмы смогут представить план корректирующих действий ещё до того, как сформирован инспекционный отчёт", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что утвержденные кабмином изменения упростят вывод зарубежных медикаментов на российский рынок, а также помогут привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций, утверждёнными Советом <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskaja_ehkonomicheskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕЭК</a>.
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здоровье - общество, михаил мишустин, экономика

Мишустин упростил вывод зарубежных медикаментов на российский рынок

10:07 09.09.2020 (обновлено: 10:19 09.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее вывод зарубежных медикаментов на российский рынок, сообщается на сайте правительства РФ.
"Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверки в этой области проводит Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик. Там инспектируют зарубежные производства и формируют отчёты, на основании которых выносятся заключения о соответствии, необходимые для регистрации лекарственных препаратов.
"Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили обнаруженные госконтролёрами недочёты, только во время следующей проверки. Теперь же, в случае обнаружения несоответствий, зарубежные фирмы смогут представить план корректирующих действий ещё до того, как сформирован инспекционный отчёт", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что утвержденные кабмином изменения упростят вывод зарубежных медикаментов на российский рынок, а также помогут привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций, утверждёнными Советом ЕЭК.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинЭкономика
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