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Женщина стала миллионершей благодаря шуточному подарку мужа
Жительница Австралии выиграла четыре миллиона австралийских долларов (около 200 миллионов рублей) благодаря мужу, который в шутку подарил ей на день рождения... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:53
2020-09-09T19:04
австралия
в мире
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Миллиард на день рождения. Кому везет в лотерее?
Стать миллиардером мечтают многие. Одни рождаются ими, другие работают всю жизнь, а кому-то дарят счастливый лотерейный билет. Именно такой подарок на день рождения получила жительница Подмосковья Надежда Бартош. Она стала первой в России победительницей лотереи, выигравшей миллиард рублей. "Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет... Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца", - вспоминает женщина. Розыгрыш лотереи состоялся в новогоднюю ночь, однако счастливица вышла на связь только сегодня. Существует ли формула или алгоритм удачи? Кому везет, а кто везет в лотереях? И, наконец, как сорвать джекпот и не потерять все? Ответы на эти вопросы ищем в прямом эфире радио Sputnik. По телефонной связи руководитель пресс-службы компании "Столото" Светлана Панкратова.
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Жительница <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> выиграла четыре миллиона австралийских долларов (около 200 миллионов рублей) благодаря мужу, который в шутку подарил ей на день рождения лотерейный билет, пишет <a href="https://mediacentre.thelott.com/media-releases/melton-mum-receives-best-birthday-present-after-tattslotto-ticket-scores-4-million/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Lott</a>.По словам женщины, супруг вручил ей подарок и сказал с иронией, что тот принесет ей счастье.Как оказалось, он не ошибался: билет действительно оказался выигрышным. Больше всего домохозяйка обрадовалась возможности не думать о ценах на продукты, отремонтировать кухню и съездить в отпуск с семьей."Кто-то подумает, что на эти деньги я могла бы купить новый дом. Но я решила начать с новой кухни", — сказала она.Женщина добавила, что до сих пор не верит в выигрыш и хочет увидеть деньги на своем банковском счете. Победительница подчеркнула, что этот странный подарок оказался лучшим в ее жизни.
https://ria.ru/20200826/dzhekpot-1576320772.html
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австралия
РИА Новости
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60
австралия, в мире

Женщина стала миллионершей благодаря шуточному подарку мужа

18:53 09.09.2020 (обновлено: 19:04 09.09.2020)
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© Fotolia / Ralf GeitheЛотерея
Лотерея - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Fotolia / Ralf Geithe
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Жительница Австралии выиграла четыре миллиона австралийских долларов (около 200 миллионов рублей) благодаря мужу, который в шутку подарил ей на день рождения лотерейный билет, пишет The Lott.
По словам женщины, супруг вручил ей подарок и сказал с иронией, что тот принесет ей счастье.
Доллары, архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот
Как оказалось, он не ошибался: билет действительно оказался выигрышным. Больше всего домохозяйка обрадовалась возможности не думать о ценах на продукты, отремонтировать кухню и съездить в отпуск с семьей.
"Кто-то подумает, что на эти деньги я могла бы купить новый дом. Но я решила начать с новой кухни", — сказала она.
Женщина добавила, что до сих пор не верит в выигрыш и хочет увидеть деньги на своем банковском счете. Победительница подчеркнула, что этот странный подарок оказался лучшим в ее жизни.
Итоги дня
Миллиард на день рождения. Кому везет в лотерее?
9 января, 21:33
210324326
Обсудить 2
АвстралияВ мире
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