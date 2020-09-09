https://ria.ru/20200909/lesnaya-okhrana-1576960176.html

Защитники леса получат больше социальных гарантий

Работники, занятые на тушении лесных пожаров, будут обеспечены бесплатным питанием. Также регионы теперь смогут из бюджета выплачивать материальную помощь... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T08:00

2020-09-09T08:00

2020-09-09T10:12

хорошие новости

россия

хорошие новости

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Работники, занятые на тушении лесных пожаров, будут обеспечены бесплатным питанием. Также регионы теперь смогут из бюджета выплачивать материальную помощь сотрудникам организаций лесной отрасли, сообщили в пресс-службе Минприроды России.Это стало возможным благодаря соглашению, заключенному между Федеральным агентством лесного хозяйства и Профессиональным союзом работников лесных отраслей Российской Федерации (Рослеспрофсоюзом).Документ также предоставит дополнительные социальные гарантии семьям работников лесного хозяйства, погибших в результате несчастного случая при исполнении должностных обязанностей, и сотрудникам, вышедшим на пенсию.Кроме того, соглашение позволит привлечь квалифицированные кадры для работы в лесах Крайнего Севера. Для работников этих территорий предусмотрены максимально возможные надбавки к зарплате, и специалисты смогут получать их с первого дня, независимо от стажа работы в данных районах или местностях.

https://ria.ru/20200828/uchitelya-1576331087.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)